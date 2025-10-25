۹۲ کارگاه مهارتهای زندگی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، از برگزاری ۹۲ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در فصل تابستان سال جاری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا علیبابایی صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: این کارگاهها با هدف گسترش آموزشهای مهارت زندگی، تحکیم بنیان خانواده و با محوریت آموزشهای پیش، حین و پس از ازدواج در سراسر استان برگزار شد.
وی افزود: این دورهها با نگاه ویژه به مناطق محروم و با همکاری مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده و سازمانهای مردمنهاد جوانان اجرا شد.
علیبابایی با اشاره به استقبال گسترده از این کارگاهها، محورهای آموزشی را شامل «مهارتهای خودشناسی، ارتباط مؤثر، انتخاب آگاهانه همسر، مدیریت هیجانات و تعارضات خانوادگی، مسئولیتپذیری و ارتقای سلامت روانی زوجین» عنوان کرد.
سرپرست معاونت امور جوانان استان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دورهها، ترویج ازدواج آگاهانه و پایدار، افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش آسیبهای خانوادگی بوده و استمرار آن در دستور کار این معاونت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، در ششماهه نخست سال جاری مجموعاً ۱۹۲ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.