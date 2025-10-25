خبرگزاری کار ایران
ترافیک سنگین در آزادراه های البرز
کد خبر : 1704501
- رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین درمحدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط حرکت کنند

به گزارش ایلنا، سرهنگ “ پیمان کرمی “ روز شنبه  اظهار کرد : این بار ترافیکی در خط جنوبی آزاد راه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج -تهران از پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج -قزوین محدوده گلدشت سنگین گزارش شده است.
کرمی افزود :باتوجه به ترافیک سنگین صبحگاهی می طلبد مسافران زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله وشتاب پرهیز کنند.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت میانگین سرعت خودروها در آزادراه تهران - کرج - قزوین گفت : این سامانه به صورت شبانه روز فعال بوده و با استفاده از فناوری هوشمند، امکان رصد دقیق سرعت خودروها در فواصل مشخص را فراهم کرده و نقش بازدارنده‌ای در کنترل تخلفات سرعت ایفا می‌کند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.

