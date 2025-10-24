خبرگزاری کار ایران
جسد کوهنورد سقوط‌ کرده در دامنه ارتفاعات «رگه‌روه» کوهنانی پیدا شد

جسد کوهنورد سقوط‌ کرده در دامنه ارتفاعات «رگه‌روه» کوهنانی پیدا شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: جسد کوهنوردی که عصر امروز از ارتفاعات «رگه‌روه» از توابع بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت سقوط کرده بود با تلاش نیروهای امدادی و مردمی پیدا شده و در حال انتقال به پایین‌دست منطقه است.

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی شامگاه جمعه اظهار داشت: غروب امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک کوهنورد در منطقه «تنگه سیاه» شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج‌نفره از نجات‌گران کوهستان جمعیت هلال‌احمر شعبه کوهدشت به همراه نیروهای مردمی و بسیج حوزه مقاومت علی ابن ابی‌طالب (ع) به محل حادثه مراجعه نمودند.

پازوکی با بیان اینکه فرد حادثه‌دیده از اعضای یک گروه کوهنوردی غیربومی بوده است، گفت: این حادثه در ارتفاعات موسوم به «رگه‌روه» در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی رخ داده بود و تلاش همنوردان و نیروهای امدادی برای یافتن وی تا ساعاتی ادامه داشت تا سرانجام جسد وی پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: عملیات انتقال پیکر این کوهنورد توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.

