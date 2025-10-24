جسد کوهنورد سقوط کرده در دامنه ارتفاعات «رگهروه» کوهنانی پیدا شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: جسد کوهنوردی که عصر امروز از ارتفاعات «رگهروه» از توابع بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت سقوط کرده بود با تلاش نیروهای امدادی و مردمی پیدا شده و در حال انتقال به پاییندست منطقه است.
به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی شامگاه جمعه اظهار داشت: غروب امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک کوهنورد در منطقه «تنگه سیاه» شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنجنفره از نجاتگران کوهستان جمعیت هلالاحمر شعبه کوهدشت به همراه نیروهای مردمی و بسیج حوزه مقاومت علی ابن ابیطالب (ع) به محل حادثه مراجعه نمودند.
پازوکی با بیان اینکه فرد حادثهدیده از اعضای یک گروه کوهنوردی غیربومی بوده است، گفت: این حادثه در ارتفاعات موسوم به «رگهروه» در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی رخ داده بود و تلاش همنوردان و نیروهای امدادی برای یافتن وی تا ساعاتی ادامه داشت تا سرانجام جسد وی پیدا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: عملیات انتقال پیکر این کوهنورد توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.