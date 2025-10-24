خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان خبر داد؛

وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در منطقه تنگه سیاب شهرستان کوهدشت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: یک کوهنورد غیربومی عصر امروز جمعه در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی از ارتفاعات موسوم به «رگه‌روه» سقوط کرده و عملیات جستجو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی امروز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاعات منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد. 

وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج نفره از نجات‌گران کوهستان جمعیت هلال‌احمر شعبه کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به اینکه فرد حادثه‌دیده از اعضای یک گروه کوهنوردی غیربومی بوده است گفت: این حادثه در ارتفاعات موسوم به «رگه‌روه» واقع در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی رخ داده و تلاش همنوردان، مردم محلی و هلال احمر برای یافتن فرد سقوط‌کرده تاکنون بی‌نتیجه بوده است. 

پازوکی تاکید کرد: هماهنگی‌های لازم با نیروهای امدادی، انتظامی و محلی برای ادامه عملیات جستجو انجام شده و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

