رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:
انارستان سیاب کوهدشت سالانه حدود ۳۰ هزار تُن انار تولید میکند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: شهرستان کوهدشت و بهویژه منطقه انارستان سیاب سالانه حدود ۳۰ هزار تُن انار تولید میکند که درآمدی بالغ بر ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای استان به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی روز جمعه دوم آبانماه در چهارمین جشنواره انار که در کوهدشت برگزار شد، با قدردانی از باغداران و فعالان بخش کشاورزی، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در اصل پاسداشت زحمات مردمی است که با تلاش و مشقت فراوان امنیت غذایی جامعه را تأمین میکنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره پاسداشت زحمات کشاورزان و باغدارانی است که با وجود مشکلات و سختیها، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: به همه باغداران این منطقه خدا قوت عرض میکنم و اگر در زمینه حمایت از آنان کوتاهیهایی از سوی ما وجود داشته، امیدوارم در وهله اول ما را ببخشند و در وهله دوم، در سالهای آینده بتوانیم با اجرای برنامههایی از جمله ایجاد زنجیرههای ارزش، رونق بیشتری را برای منطقه رقم بزنیم.
صیادی با اشاره به ظرفیت بالای تولید انار در این منطقه، بیان کرد: باید این ظرفیت معرفی شود، شهرستان کوهدشت و بهویژه منطقه انارستان آسیاب سالانه حدود ۳۰ هزار تُن انار تولید میکند که درآمدی بالغ بر ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای استان به همراه دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵۰۰ هکتار از باغات لرستان به کشت انار اختصاص دارد که از نظر سطح زیرکشت رتبه هشتم کشور و از لحاظ میزان تولید رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان میدهد عملکرد باغداران لرستانی در واحد سطح نسبت به میانگین کشور بالاتر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در مجموع، استان دارای ۴۲ هزار هکتار باغ مثمر است که سالانه حدود ۳۷۰ هزار تُن انواع محصولات باغی در آن تولید میشود. سهم باغات انار از نظر مساحت حدود ۸ درصد و از نظر تولید ۲۰ درصد کل محصولات باغی استان را شامل میشود که این آمار نشاندهنده ارزش اقتصادی بالای این محصول است.
صیادی با بیان اینکه باید بیش از پیش در کنار مردم و باغداران باشیم، افزود: لازم است بیشتر به سخنان و دغدغههای آنان گوش دهیم، چراکه انتقاداتشان بحق است و ما باید با تواضع و صداقت برای بهبود شرایط تلاش کنیم.