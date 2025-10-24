به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: ترافیک در محورهای خروجی استان مازندران به‌ویژه در مسیرهای کندوان، هراز و سوادکوه از صبح امروز روند افزایشی داشته و هم‌اکنون پرحجم اما روان گزارش می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای پلیس راه در مسیرهای پرتردد استان افزود: احتمال اجرای طرح یک‌طرفه در محور کندوان برای ساعات بعدازظهر امروز وجود دارد و تصمیم نهایی در این خصوص با توجه به وضعیت ترافیکی اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: محور هراز نیز از ظهر به بعد، بسته به شرایط تردد و حجم خودروها، به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد تا جریان عبور و مرور به شکل ایمن‌تری مدیریت شود.

عبادی از رانندگان خواست پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقف‌های بی‌مورد در حاشیه جاده خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: با توجه به بازگشت تدریجی مسافران، انتظار می‌رود از ساعات عصر به بعد بار ترافیکی در محورهای خروجی به‌ویژه کندوان و هراز افزایش یابد.