خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در خروجی مازندران؛ کندوان و هراز یکطرفه می‌شود

ترافیک سنگین در خروجی مازندران؛ کندوان و هراز یکطرفه می‌شود
کد خبر : 1704366
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم و سنگین در محورهای خروجی استان خبر داد و گفت: محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در هراز و کندوان از عصر امروز-جمعه- اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی   اظهار کرد: ترافیک در محورهای خروجی استان مازندران به‌ویژه در مسیرهای کندوان، هراز و سوادکوه از صبح امروز روند افزایشی داشته و هم‌اکنون پرحجم اما روان گزارش می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای پلیس راه در مسیرهای پرتردد استان افزود: احتمال اجرای طرح یک‌طرفه در محور کندوان برای ساعات بعدازظهر امروز وجود دارد و تصمیم نهایی در این خصوص با توجه به وضعیت ترافیکی اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: محور هراز نیز از ظهر به بعد، بسته به شرایط تردد و حجم خودروها، به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد تا جریان عبور و مرور به شکل ایمن‌تری مدیریت شود.

عبادی از رانندگان خواست پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقف‌های بی‌مورد در حاشیه جاده خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: با توجه به بازگشت تدریجی مسافران، انتظار می‌رود از ساعات عصر به بعد بار ترافیکی در محورهای خروجی به‌ویژه کندوان و هراز افزایش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ