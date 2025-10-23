اراذل و اوباش مسلح با شلیک پلیس زمین گیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستا‌های حومه شهرستان نوشهر منجر به مصدومیت دو نفر از ناحیه پا و تخریب شیشه های یک واحد صنفی شد.

وی افزود:ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان با شناسایی ۳ عامل تیراندازی درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهمان را بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: متهمان که از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان هستند در حین دستگیری با توجه به مقاومت در مقابل پلیس و عدم توجه دستورات پلیس با تیراندازی به سمت پای متهمان، زمین گیر و دستگیر شدند‌.

سرهنگ نورانی افزود: متهمان به همراه پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.

