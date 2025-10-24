در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
افزایش دو برابری بیمه کارگران ساختمانی، عادلانه نیست/طرح پیشنهادی نمایندگان، مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان خوزستان، با انتقاد از تصمیم مطرحشده و طرح پیشنهادی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، این اقدام را ناعادلانه، غیرمنطقی و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانست.
سید امید هاشمی بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور در گفتوگو با ایلنا در خوزستان، با اشاره به وضعیت اقتصادی دشوار و نبود امنیت شغلی و رکود ساختوساز در میان کارگران ساختمانی، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب همیشه بر این موضوع تاکید داشته و دارند که مسئولین، طبقات ضعیف جامعه را دریابند، چگونه است که مسئولین به فکر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی هستند؟ آیا از دید آنها کارگران ساختمانی از قشر مرفع و ثروتمند جامعه هستند؟
وی افزود: با اجرایی شدن این طرح، عملاً بیمهی نیمی از کارگران ساختمانیِ بیمه شده به دلیل قدرت توان در پرداخت حق بیمه قطع خواهد شد، این در حالی است که بیش از ۸ سال است که هزاران هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور چشم انتظار سهمیه بیمه هستند تا بتوانند خود و اعضای خانواده خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند.
هاشمی ادامه داد: از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم که صدای کارگران مظلوم در مجلس باشند و نگذارند با بی عدالتی حق این قشر پایمال شود.