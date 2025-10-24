افزایش دو برابری بیمه کارگران ساختمانی، عادلانه نیست/طرح پیشنهادی نمایندگان، مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است

سید امید هاشمی بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان، با اشاره به وضعیت اقتصادی دشوار و نبود امنیت شغلی و رکود ساخت‌وساز در میان کارگران ساختمانی، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب همیشه بر این موضوع تاکید داشته و دارند که مسئولین، طبقات ضعیف جامعه را دریابند، چگونه است که مسئولین به فکر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی هستند؟ آیا از دید آنها کارگران ساختمانی از قشر مرفع و ثروتمند جامعه هستند؟

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح، عملاً بیمه‌ی نیمی از کارگران ساختمانیِ بیمه شده به دلیل قدرت توان در پرداخت حق بیمه قطع خواهد شد، این در حالی است که بیش از ۸ سال است که هزاران هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور چشم انتظار سهمیه بیمه هستند تا بتوانند خود و اعضای خانواده خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند.

هاشمی ادامه داد: از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم که صدای کارگران مظلوم در مجلس باشند و نگذارند با بی عدالتی حق این قشر پایمال شود.

