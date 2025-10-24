خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

افزایش دو برابری بیمه کارگران ساختمانی، عادلانه نیست/طرح پیشنهادی نمایندگان، مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است

افزایش دو برابری بیمه کارگران ساختمانی، عادلانه نیست/طرح پیشنهادی نمایندگان، مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است
کد خبر : 1704190
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان خوزستان، با انتقاد از تصمیم مطرح‌شده و طرح پیشنهادی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، این اقدام را ناعادلانه، غیرمنطقی و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانست.

سید امید هاشمی بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان،  با اشاره به وضعیت اقتصادی دشوار و نبود امنیت شغلی و رکود ساخت‌وساز  در میان کارگران ساختمانی، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب همیشه بر این موضوع تاکید داشته و دارند که مسئولین، طبقات ضعیف جامعه را دریابند، چگونه است که مسئولین به فکر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی هستند؟ آیا از دید آنها کارگران ساختمانی از قشر مرفع و ثروتمند جامعه هستند؟

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح، عملاً بیمه‌ی نیمی از کارگران ساختمانیِ بیمه شده به دلیل قدرت توان در پرداخت حق بیمه قطع خواهد شد، این در حالی است که بیش از ۸ سال است که هزاران هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور چشم انتظار سهمیه بیمه هستند تا بتوانند خود و اعضای خانواده خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند.

هاشمی ادامه داد: از نمایندگان مردم  خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم که صدای کارگران مظلوم در مجلس باشند و نگذارند با بی عدالتی حق این قشر  پایمال شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ