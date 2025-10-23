جذب اعتبارات تبصره 18 ناکام مانده است / ضرورت بررسی کارشناسی عملکرد تبصره 18 در استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: تسریع در جذب اعتبارات راهکار مؤثر برای رونق اقتصادی به شمار می‌رود. اجرای صحیح اعتبارات تبصره 18 ضروری است، چرا که افزایش کسب‌وکارها و بهبود معیشت مردم در گرو اجرای صحیح تبصره‌ها است. برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند و لازم است آسیب‌شناسی وضعیت کنونی انجام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور با کمبود منابع همخوانی ندارد، اظهار داشت: از یک سو کاهش ارزش پول ملی شرایط اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش نیز افزایش یافته است. در این راستا باید با جذب اعتبارات، ارائه تسهیلات و اجرای صحیح تبصره‌ها این وضعیت را ساماندهی کرده و بهبود بخشید.

رتبه چهارم استان مرکزی در جذب اعتبارات تبصره 18

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات تبصره 18، گفت: جایگاه این استان در این حوزه در سطح ملی ارتقاء یافته است. طبق آخرین گزارش ملی، خراسان رضوی با 8430 میلیارد ریال در رتبه اول، تهران با 7390 میلیارد ریال در رتبه دوم، مازندران با 6680 میلیارد ریال در رتبه سوم و استان مرکزی با 6610 میلیارد ریال در رتبه چهارم قرار دارد.

سعید ملااسماعیلی به موضوع توزیع یکسان اعتبارات اشاره کرده و افزود: با توجه به رتبه چهارم استان مرکزی در سطح کشور، از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود تا به توزیع یکسان اعتبارات میان استان‌ها توجه داشته باشند. چرا که استان‌های صنعتی مانند مرکزی نیازمند منابع بیشتری نسبت به استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان هستند. همچنین خواستار تلاش بیشتر بانک‌ها برای جذب کامل منابع هستیم.

وی ادامه داد: در برخی دستگاه‌های اجرایی، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پارک علم و فناوری موفق به جذب کامل منابع شدند. اما برخی دستگاه‌های اجرایی مانند اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل راهداری، دانشگاه علوم پزشکی و نهضت احیای واحدهای تولیدی، عملکردی متفاوت داشتند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: در بخش صنعت و معدن، 580 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شد که منجر به تصویب طرح‌هایی با مجموع 8760 میلیارد ریال شد. از این میان، 39 طرح با رقم 2880 میلیارد ریال پرداخت شده و نرخ تحقق پرداخت‌ها 56.8 درصد بوده است. عملکرد بانک‌ها در این بخش شامل بانک صنعت و معدن با 32 درصد، بانک ملت با 82 درصد و بانک توسعه تعاون با 49 درصد است.

ملااسماعیلی تصریح کرد: در حوزه جهاد کشاورزی نیز، از مجموع 18 هزار میلیارد ریال، حدود 700 میلیارد ریال در اختیار 2 دستگاه اجایی قرار گرفت که با توجه به تفاهم‌نامه‌های بانکی، 100 درصد اعتبار جذب شده است. صندوق کارآفرینی امید استان با جذب 96 درصدی عملکرد مطلوبی داشته است. با این حال، عملکرد بانک توسعه تعاون در این بخش 57.5 درصد بوده و نیازمند بهبود است.

انتهای پیام/