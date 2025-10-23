رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:
وظیفه دادستانها علاوه بر اجرای قانون حفظ امنیت و اقتدار نظام است
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: وظیفه دادستانها علاوه بر اجرای قانون حفظ امنیت و اقتدار نظام است ودادستان باید در میدان عمل تصمیمگیر و فرمانده باشد. هیچ کس نباید در مسیر اجرای وظایف قانونی دادستان مانع ایجاد کند.
به گزارش ایلنای گلستان، حجتالاسلام عبداللهی در همایش یک روزه دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها در گرگان گفت: برخورد با جامعه باید با تواضع باشد؛ دادستان اگر شمشیر از میان کشیده، باید علیه دشمن باشد، نه در برابر مردم. مردم ایران باید از گزند همه حوادث مصون بمانند و تعرض به حریم آنان نابخشودنی است.
وی با بیان اینکه وظیفه دادستانها تنها اجرای قانون نیست، بلکه حفظ امنیت و اقتدار نظام نیز بر عهده آنان است، افزود: دادستان باید در میدان عمل تصمیمگیر و فرمانده باشد. هیچ کس نباید در مسیر اجرای وظایف قانونی دادستان مانع ایجاد کند. دادستان توانمند، در هر شرایطی عملیات را با قدرت مدیریت میکند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اهمیت بصیرت و نظارت در مسئولیتهای دادستانها اظهار داشت: دادستان موفق باید علاوه بر تسلط علمی، دارای بصیرت و حافظه عملیاتی باشد؛ هم نظارت دقیق داشته باشد، هم در مسائل کشور تحلیلگر و تصمیمگیر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه با اشاره به چالشهای کشور در حوزههای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی گفت: نظام اسلامی امروز با اقتدار در برابر همه محاسبات دشمن ایستاده است. مهندسی قدرت در جمهوری اسلامی، مهندسی الهی است که تمام طرحها و محاسبات قدرتهای جهانی را در هم شکست. ملت ایران تکیهگاه این اقتدارند و با ایمان و استقامت خود، دشمن را به زانو درآوردهاند.
وی دادستان را از ارکان اصلی اقتدار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: دادستان یعنی قدرتساز، یعنی فراهمکننده اسباب اقتدار و امنیت نظام. اقتدار جمهوری اسلامی در گرو انسجام و رضایتمندی مردم است. اگر حاکم و مردم با هم متحد باشند، نظام اسلامی در اوج عزت باقی میماند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر هوشمندسازی و بهروزرسانی ساختارهای قضایی خاطرنشان کرد: در برخی حوزهها هنوز از ظرفیت فناوریهای نو، از جمله هوش مصنوعی، استفاده کافی نشده است. باید تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتر انجام شود؛ بهویژه در حوزه امنیت، هیچ سستی و کاهلی پذیرفتنی نیست.
حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: رئیس قوه قضاییه بر اخلاص در عمل و تقوا تأکید دارند. تقواست که میتواند ما را در حفظ و اعتلای نظام اسلامی موفق بدارد. همه ما باید در مسیر صیانت از نظام و خدمت به مردم، تقوا و تواضع را سرلوحه کار خود قرار دهیم.