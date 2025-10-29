به گزارش خبرنگار ایلنا، این روز‌ها مردم از کیفیت نان در برخی نقاط مختلف شهرکرد گلایه دارند و معتقدند کیفیت نان در برخی نقاط مطلوب نیست و بخش قابل توجهی از هزینه‌ای که مردم برای نان می‌دهند راهی نان خشکی‌ها و در نهایت دامداری‌ها می‌شود.

یکی از شهروندانی که در صف نانوایی در محله فرهنگیان شهرکرد ایستاده بود به خبرنگار ایلنا گفت: نان تهیه شده در بیشتر نانوایی‌های استان کیفیت لازم را ندارد و نان‌ یا خمیر است یا سوخته و همین موضوع سبب افزایش دورریز نان می‌شود.

وی افزود: اگر نانوایی اصول پخت را رعایت کند نوع آرد تاثیر چندانی در کیفیت آن ندارد، برخی از نان‌ها بوی ترش شدگی می‎‌دهد و استفاده از برخی مواد در تهیه آن سبب بروز مشکلات معده و گوارشی می‌شود.

افزایش قیمت هیچ تاثیری در کیفیت نان نداشته

یکی دیگر از شهروندان شهرکردی با ابراز نارضایتی از کیفیت نان به خبرنگار ایلنا گفت: نانی که در برخی از نانوایی‌ها پخت می‌شود، تنها تا یک روز بعد از پخت قابل خوردن است و بعد از گذشت یک روز کیفیت آن به شدت کاهش می‌یابد و این مساله موجب شده تا دور ریز نان افزایش چشمگیری داشته باشد و به نوعی اسراف محسوب می‌شود.

کاظمی ادامه داد: امروز کیسه‌های پر از نان پای ثابت آشپزخانه مردم شده که مجبورند نعمت خدا را در کیسه‌های جداگانه نگه‌داری و بعد به کسانی که نان خشک خریداری می‌کنند بفروشند. وی با اشاره به افزایش قیمت نان بیان کرد: افزایش قیمت هیچ تاثیری در کیفیت نان نداشته و همچنان مردم باید از نان بی‌کیفیت استفاده کنند. کیفیت آرد در چهارمحال و بختیاری مطلوب نیست رییس اتحادیه نانوایان شهرستان شهرکرد به خبرنگار ایلنا گفت: این استان به دلیل اقلیم سردسیری پایین‌ترین کیفیت گندم در کشور را دارد. محمد رضا غفاری مهمترین علت در خصوص کیفیت نان را پایین بودن قیمت نان عنوان نمود و افزود: قیمت نان در استان نسبت به استان های دیگر پایین است و وقتی قیمت نان پایین باشد صاحب نانوایی نمی‌تواند دستمزد مناسبی به افراد مجرب و باتجربه بدهد و مجبور است از افراد مبتدی و کارنابلد استفاده کند و همین موضوع کیفیت نان پخت شده را کاهش می‌دهد. وی تصریح کرد: بالا بودن اجاره‌بهای ملک، کمبود نیروی‌انسانی، اختلاف قیمت نان در چهارمحال‌وبختیاری و استان‌های همجوار، سهمیه کم خمیرنان استان و کیفیت پایین آرد از جمله مشکلاتی است که نانوایان با آن مواجه هستند. مسئول اتحادیه نانوایان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تلاش شده کیفیت نان نیز افزایش یابد و امسال با همت مسئولین استانی گندم از گلستان و استان‌های مجاور خریداری شده است، که در آینده با ارائه اموزش‌های لازم کیفیت نان بالا خواهد رفت. تمرکز برنقش کلیدی نان با کیفیت در سبد غذایی مردم یک متخصص تغذیه ورژیم درمانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد:نان نه‌تنها در فرهنگ ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، بلکه در علم تغذیه نیز به عنوان پایه اصلی هرم غذایی شناخته می‌شود. مجید هاشمی افزود: بر اساس توصیه‌های علمی، افراد باید روزانه بین ۶ تا ۱۱ واحد از گروه نان و غلات مصرف کنند که سهم عمده این مصرف به نان اختصاص دارد. وی مهمترین عامل تعیین‌کننده کیفیت نان را نوع آرد دانست و گفت: بر این اساس، استفاده از آرد کامل به جای آرد تصفیه‌شده در پخت انواع نان، به دلیل حفظ فیبر و ارزش غذایی بالاتر، توصیه می‌شود. هاشمی بیان کرد: نان حاوی آرد کامل علاوه‌بر اینکه به تامین روزانه فیبر مورد نیاز باعث بهبود خون‌رسانی، کنترل قند خون و حفظ سلامت دستگاه گوارش می‌شود. نانوایان باتجربه، پیشگام در آموزش نانوایان نوپا مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: به‌واسطه اینکه این استان کوهستانی است، عمده گندم این استان به‌صورت دیم تولید می‌شود و گندم درجه ۲ محسوب می‌شود، این در حالی است که اکثر گندم وارد شده به استان نیز با همین کیفیت می‌باشد. یزذان یگانگی بیان کرد: در سال جاری ۱۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این استان در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد. وی با بیان اینکه آرد با کیفیت نقش مهمی در تهیه نان دارد به مهارت نانوا درعمل آوردن خمیر و طبخ نان اشاره کردو گفت: خواب آرد در نانوایی، خواب خمیر، مواد مورد استفاده در تهیه خمیر و… عوامل مؤثر در پخت نان با کیفیت می‌باشد، کیفیت نان تلفیقی از هنر و علم است، که باید به درستی صورت گیرد. یگانگی ادامه داد: از نانوایان باتجربه در خواست می شود که تجربیات خود را پای کار بیاورند و با این تجربه‌ها به کمک نانوایان تازه‌کار بیایند تا نان با کیفیت بهتری به دست مردم برسد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: سرانه مصرف آرد در این استان در ماه برای هر نفر ۹ تا ۱۰ کیلوگرم است.

انتهای پیام/