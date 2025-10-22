بر اساس محاسبات نظامی جنگ مجددی در کار نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایتمدار ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آثار روانی اسنپ‌بک بیش از خودش بود، خوشبختانه آثار روانی این مساله مدام در حال فروکش بوده و حتی جهانیان نیز به خالی بودن این اسلحه پوشالی پی برده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما امروز در شرایط خاصی قرار دارد، تصریح کرد: گرفتاری امروز ما ناشی از تلاش‌های دشمن بوده و اصلا تصادفی نیست و مهمترین معضل موجود نیز گرانی و تورم موجود در جامعه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 23 قلم کالای اساسی و ضروری را تشخیص داده‌ایم که در صورت تامین، جامعه از رفاه لازم برخوردار خواهد شد و تاکید کرد: امروز دولت و مجلس به این توافق رسیده‌اند که این اقلام اساسی باید تامین شود و قرار است تا پایان آبان ماه اجرایی شود که بخشی از آنها در قالب کالابرگ‌ها و بخش دیگر در قالب یارانه‌های اقتصادی ارایه شود.

ولایتمدار در بخش دیگری از سخنان خود از خبرنگاران به عنوان مجاهدان فی سبیل الله در جبهه جهاد تبیین یاد کرد و گفت: امروز و در شرایطی که دشمن به دنبال برهم زدن نظم منطقه است، رسانه‌ها بایستی در این شرایط با هرگونه آماج و حملات دشمن مقابله کنند.

به گفته وی، خبرنگاران امروز پیشگام مبارزه در عرصه نبرد با دشمنان نظام مقدس هستند و بدون شک کار و تلاش آنها می تواند در داخل و خارج از کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

نماینده قزوین خاطرنشان کرد: شغل خبرنگاران در این برهه همه عبادت است و امروز من در جمع مومنین و مومنات قرار دارم، یک جاهایی اذیت می‌شوید و حرف می‌شنوید و با سختی‌هایی روبرو هستید.

ولایتمدار با اشاره به اینکه بسیاری از اصحاب رسانه از بنده خرده می گرفتند که خبررسانی از ناحیه شما ضعیف بوده و روابط عمومی قوی نیز ندارید، تاکید کرد: عقیده دارم باید جلوتر برویم تا مردم خود روابط عمومی ما باشند و کارهای انجام شده را مشاهده کنند، امروز جامعه از گفتار درمانی بیزار شده و باید در عمل، کارهای انجام شده و موثر را ببینند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، وسعت خاک کشورمان 85 برابر رژیم جعلی اسراییل برشمرد و افزود: یکی از علت‌های ورود پرنده‌های دشمن در جنگ 12 روزه به سرزمینمان، ضعف پدافندی نیروهای ما نبود بلکه علت، پهناوری خاک ایران بود.

وی اضافه کرد: از نظر محاسبات نظامی جنگ مجددی در کار نیست و حمله کننده باید اهدافی داشته باشد، اسراییل در جنگ 12 روزه اهدافی را دنبال می‌کرد که به آن نرسید، اگر رژیم صهیونیستی اسراییل به اهداف خودش می‌رسید، بی درنگ به ایران دوباره حمله می کرد.

ولایتمدار یادآور شد: نفوذ در هر کشوری وجود دارد و هیچ کشوری نیست که ادعا کند از ورود نفوذ اطلاعاتی مصون است، ما کمترین آسیب را از نفوذ دشمن خوردیم و بیشتر از تکنولوژی و فناوری دشمن آسیب دیدیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس موضوع بانک‌ها و مفاسد اقتصادی را به طور جدی پیگیری می‌کند، تصریح کرد: در استان قزوین و در نشست با نمایندگان قوا به موضوع دانه درشت‌ها پرداختیم و پس از پیگیری چند مورد خاص، خوشبختانه چنین مواردی را مشاهده نکردیم.

