آغاز انتقال صنایع آلاینده از محدوده شهری خوزستان؛ کارخانه کربن ایران اهواز در مسیر جابجایی
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از آغاز اجرای ماده ۱۴ قانون هوای پاک در استان خبر داد و گفت: شناسایی و جابجایی صنایع آلاینده از محدودههای شهری آغاز شده است. به گفته او، انتقال کارخانه کربن ایران از اهواز به شهرک صنعتی جدید وارد مرحله اجرایی شده و تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فرهاد قلینژاد اظهار داشت: مطابق ماده ۱۴ قانون هوای پاک، صنایعی که به دلیل ماهیت فرایند تولید امکان کاهش آلایندگی آنها در محدوده شهری وجود ندارد، باید در قالب طرحی مشخص به خارج از محدودههای قانونی و مسکونی شهرها منتقل شوند. بر همین اساس، در استان خوزستان شناسایی صنایع مشمول این ماده قانونی آغاز شده است.
وی افزود: در این فرآیند، تعدادی از صنایع فعال در محدودههای شهری استان که فعالیت آنها موجب ایجاد آلودگی هوا و آلودگی صوتی برای شهروندان شده، شناسایی و اخطاریههای لازم به آنها ابلاغ شده است. همچنین مهلتهای قانونی برای جابجایی این واحدها به خارج از محدوده شهرها تعیین و اعمال شده است.
قلی نژاد مهمترین صنعت مشمول این طرح را کارخانه کربن ایران در محدوده شهر اهواز عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری متولیان این صنعت، همچنین با تأکیدات کارگروه هوای پاک استان و کشور و حمایت قوه قضاییه، زمین جدید این کارخانه در یکی از شهرکهای صنعتی استان تعیین، مصوب و تملک شده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگوید: عملیات اجرایی انتقال کارخانه در ماههای اخیر آغاز شده و تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و طبق برنامهریزی انجامشده، این واحد صنعتی باید ظرف سه سال آینده به طور کامل از محدوده شهر اهواز خارج شود.
قلینژاد در ادامه تصریح کرد: همزمان با آغاز فرآیند انتقال، اقداماتی نظیر تعویض فیلترها و اجرای طرحهای کنترل آلودگی در کارخانه کربن ایران انجام شده تا ضمن کاهش آلایندگی، سلامت شهروندان اهوازی تا زمان تکمیل انتقال حفظ شود.
وی همچنین از شناسایی شرکتهای حملونقل بار و کالا مستقر در محدودههای مسکونی شهرهای استان بهعنوان یکی دیگر از موارد مشمول ماده ۱۴ قانون هوای پاک خبر داد و گفت: بهدلیل نبود شهرکهای حملونقل در برخی شهرستانها، شاهد فعالیت این شرکتها در داخل بافت شهری هستیم. در این زمینه نیز شناسایی و اخطارهای لازم صادر شده و موضوع جانمایی شهرکهای حملونقل بار و کالا در شهرهای پرجمعیت استان در دستور کار قرار دارد.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: با احداث و بهرهبرداری از شهرکهای حملونقل در شهرستانهای استان، زمینه انتقال این فعالیتها از داخل شهرها فراهم میشود که نقش مهمی در کاهش آلودگی صوتی، جلوگیری از تردد کامیونها در محدوده شهری و بهبود کیفیت زیستمحیطی شهرهای خوزستان خواهد داشت.