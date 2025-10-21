بازداشت موقت تعدادی از کارکنان شهرداری بخش رحیم آباد رودسر

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری گیلان، محمد اسکندری رئیس حوزه قضایی بخش رحیم آباد از بازداشت موقت شهردار پیشین و یک نفر از اعضای شورای شهر و دو نفر از کارکنان شهرداری رحیم آباد به اتهام اختلاس در دادگاه عمومی رحیم آباد خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: این افراد به موجب مواد ۲۳۷ و۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده پنج و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ تا صدور رای نهایی بازداشت شده اند و در این بین یک نفر دیگر از کارکنان شهرداری ویک نفر عضو شورای شهر فعلا با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد هستند.

وی ادامه داد: این اقدام نماد عزم جدی دستگاه قضایی استان برای مبارزه بی امان با فساد در نهادهای عمومی است و نشان می دهد هیچ مجرمی در امان از چنگال قانون نیست.

انتهای پیام/