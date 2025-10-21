خبرگزاری کار ایران
مدیرکل بحران استانداری فارس خبر داد:

فعالیت مجازی مدارس سپیدان در روز ۳۰ مهر

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس اعلام کرد که به دلیل وقوع زلزله طی دو روز متوالی، مدارس شهرستان سپیدان روز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا غلامرضا غلامی با بیان این خبر گفت: به دلیل وقوع زلزله در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۸ و ۲۹ مهر در مقیاس‌های ۴ و ۴.۷ ریشتر در سپیدان (اردکان) جلسه ستاد مدیریت بحران در این شهرستان برپا شد.

وی افزود: در این نشست بنا شد تا برای اینکه دانش‌آموزان این شهرستان با آرامش بیشتری به تحصیل بپردازند در روز چهارشنبه، ۳۰ مهر به صورت مجازی فعالیت کنند و امیدواریم که این زلزله‌ها پس‌لرزه‌های دیگری نداشته باشند.

