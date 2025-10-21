فعالیت مجازی مدارس سپیدان در روز ۳۰ مهر

به گزارش ایلنا غلامرضا غلامی با بیان این خبر گفت: به دلیل وقوع زلزله در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۸ و ۲۹ مهر در مقیاس‌های ۴ و ۴.۷ ریشتر در سپیدان (اردکان) جلسه ستاد مدیریت بحران در این شهرستان برپا شد.

وی افزود: در این نشست بنا شد تا برای اینکه دانش‌آموزان این شهرستان با آرامش بیشتری به تحصیل بپردازند در روز چهارشنبه، ۳۰ مهر به صورت مجازی فعالیت کنند و امیدواریم که این زلزله‌ها پس‌لرزه‌های دیگری نداشته باشند.

