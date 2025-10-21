خبرگزاری کار ایران
در جلسه ای با نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛

عزم راسخ نمایندگان اصفهان برای ساخت و بهره برداری بیمارستان میلاد

در دیدار اعضای کمیته بیمه و درمان و تعدادی از اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و هیئت اجرایی خانه کارگر اصفهان با رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی مقرر شد با پیگیری های مجمع نمایندگان استان پروژه معطل مانده احداث بیمارستان میلاد اصفهان آغاز شده و برای استفاده بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، در دیدار اعضای کمیته بیمه و درمان و تعدادی از اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و هیئت اجرایی خانه کارگر اصفهان با رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی مقرر شد با پیگیری های مجمع نمایندگان استان پروژه معطل مانده احداث بیمارستان میلاد اصفهان آغاز شده و برای استفاده بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

اصغر برشان، دبیر اجرایی مناطق مرکزی کشور نیز بر این مهم تاکید کرد و گفت: زمین این بیمارستان به تملک سازمان درآمده و پروانه ساختمانی آن نیز از شهرداری اخذ شده و در گذشته کلنگ زنی این مجموعه انجام شده است و فقط همت و عزم نمایندگان استان را می‌طلبد.

از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه مطالبه 2 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی به شرکت آتیه سازان حافظ بود که با توجه به عدم پرداخت به موقع مطالبات و نارضایتی بیمارستان ها متأسفانه هیچکدام از مراکز درمانی به بیمه شدگان سازمان تحت پوشش آتیه سازان خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

