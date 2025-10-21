رئیس پارک علم و فناوری استان خبرداد؛
فارس میزبان مرحله استانی بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی می شود
رئیس پارک علم و فناوری فارس گفت: بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین جشنوارههای حوزه فناوری کشور امسال با ساختاری متفاوت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، امینرضا ذوالقدر امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این جشنواره با ابتکار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پایهگذاری شده و اکنون در بیستمین دوره خود قرار دارد که بهصورت متوالی در طول دو دهه گذشته در کشور برگزار شده است. تفاوت اصلی این دوره با سنوات گذشته در دو مرحلهای شدن آن است؛ به این معنا که مرحله نخست در استانها برگزار میشود و برگزیدگان هر استان به نمایندگی از آن استان در مرحله ملی که پنجم آبانماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار خواهد شد، حضور خواهند یافت.
ذوالقدر با اشاره به آغاز فراخوان مرحله استانی اظهار کرد: فراخوان ثبتنام آغاز شده و تا ۱۵ آبانماه ادامه دارد. شرکتکنندگان پس از داوری استانی، در صورت برگزیده شدن، به مرحله ملی راه مییابند.
وی ادامه داد: ارزیابی طرحهای ثبتنامی از اول آذرماه امسال تا اول بهمن انجام خواهد شد و از ۱۲ بهمن تا ۳۰ شهریور سال آینده، رویداد تقدیر از برگزیدگان استانی برگزار میشود. مرحله داوری و بازدیدهای میدانی نیز از اول بهمن تا ۳۰ مهر سال آینده انجام خواهد شد. ثبتنام برای مرحله نهایی جشنواره ملی از اول مهر تا پنجم آبان ۱۴۰۵ انجام میشود و داوری نهایی در همان روز برگزار خواهد شد.
بخشهای رقابتی و جوایز جشنواره
رئیس پارک علم و فناوری فارس درباره بخشهای مختلف جشنواره گفت: رویداد امسال در دو بخش برگزار میشود. بخش نخست با عنوان «طراحان کسبوکار» ویژه شرکتهای نوپا است که هنوز محصول خود را به فروش نرساندهاند و در مرحله ایدهپردازی یا طراحی هستند. بخش دوم نیز مربوط به «فنآفرینی و تجاریسازی فناوری» است که ویژه شرکتهایی است که توانستهاند محصول خود را وارد بازار کنند.
وی اضافه کرد: جوایز ارزندهای برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است. در بخش فنآفرینی و تجاریسازی فناوری، تیم اول یک میلیارد تومان، تیم دوم ۵۰۰ میلیون تومان و تیم سوم ۳۰۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. همچنین در بخش طراحان کسبوکار، جوایز به ترتیب ۵۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
ذوالقدر بیان کرد: در بخش فنآفرینی و تجاریسازی، شرکتکنندگان باید شرایط خاصی داشته باشند؛ از جمله اینکه دستکم ۵۱ درصد سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد، محصول تولیدی آنها نوآورانه و دارای فناوری بالا باشد و فرایند تجاریسازی آن بهصورت واقعی انجام شده باشد.
وی افزود: هدف از برگزاری مرحله استانی، ایجاد شبکهسازی، معرفی طرحها به سرمایهگذاران و فراهم کردن امکان استقرار شرکتهای نوپا در پارک علم و فناوری فارس است. در این مرحله، طرحها هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی بررسی و داوری میشوند و داوران علاوه بر ارزیابی علمی، نقش منتورینگ و مشاورهای نیز برای بهبود کیفیت طرحها ایفا خواهند کرد.
امیدواری برای حضور پررنگ فارس در سطح ملی
ذوالقدر تأکید کرد: انتظار میرود در مرحله استانی جشنواره، تیمهای فناور استان فارس مشارکت گستردهای داشته باشند تا نمایندگان شایستهای از این استان در سطح ملی بدرخشند و جوایز ارزنده جشنواره را کسب کنند.
وی گفت: این جشنواره فرصتی برای شکوفایی استعدادهای فناورانه است و میتواند مسیر زندگی و فعالیت حرفهای شرکتهای نوپا و دانشجویان ایدهپرداز را تغییر دهد.