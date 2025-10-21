خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب مدیرکل کار گلستان به عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش موسسه کار و تأمین اجتماعی در استان

انتصاب مدیرکل کار گلستان به عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش موسسه کار و تأمین اجتماعی در استان
کد خبر : 1703205
لینک کوتاه کپی شد.

ایوب هلاکو، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، با حکم ابراهیم صادقی فر، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، به عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش استان گلستان منصوب شد. این انتصاب در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و با توجه به مفاد قانون تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی صورت گرفته است.

به گزارش ایلنای گلستان، متن حکم به شرح زیر است، بر تعهد، تخصص و تجربه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تأکید شده و انتظار می‌رود که ایشان با التزام به اصول مندرج در نظام‌نامه تعاملات موسسه با استان‌ها، راهبری علمی و اجرایی کمیته را بر عهده گرفته و انسجام فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی استان را فراهم آورند. 

همچنین، ایشان موظف به تعیین اعضای شایسته کمیته و صدور احکام آن‌ها در سطح استانی هستند تا تحقق ماموریت‌های ملی موسسه به بهترین نحو ممکن انجام گیرد. هدایت طرح‌های ماموریت محور و ترویج تعامل سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما از دیگر انتظارات محوری این حکم به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ