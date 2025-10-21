انتصاب مدیرکل کار گلستان به عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش موسسه کار و تأمین اجتماعی در استان

به گزارش ایلنای گلستان، متن حکم به شرح زیر است، بر تعهد، تخصص و تجربه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تأکید شده و انتظار می‌رود که ایشان با التزام به اصول مندرج در نظام‌نامه تعاملات موسسه با استان‌ها، راهبری علمی و اجرایی کمیته را بر عهده گرفته و انسجام فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی استان را فراهم آورند.

همچنین، ایشان موظف به تعیین اعضای شایسته کمیته و صدور احکام آن‌ها در سطح استانی هستند تا تحقق ماموریت‌های ملی موسسه به بهترین نحو ممکن انجام گیرد. هدایت طرح‌های ماموریت محور و ترویج تعامل سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما از دیگر انتظارات محوری این حکم به شمار می‌رود.

