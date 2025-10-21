خبرگزاری کار ایران
کشف 14 هزار نخ سیگار قاچاق در دکه مطبوعات

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف 14 هزار نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی عرضه مطبوعات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش سیگار قاچاق و اقلام ممنوعه در یک واحد صنفی متخلف در شهرستان قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: مأموران امنیت عمومی شهرستان قزوین پس از شناسایی واحد صنفی مورد نظر و انجام تحقیقات و اطمینان از صحت خبر، با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از آن 14هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان با اشاره به تعیین ارزش350میلیون ریالی سیگارهای قاچاق کشف شده افزود: متصدی این واحد صنفی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

سرهنگ لامعی با اشاره به این که برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را با شماره تلفن و سامانه پیامکی 110 به پلیس اطلاع دهند.

