رئیس ستاد انتخابات مازندران:
برنامهریزی همه جانبه برای خلق فضای انتخاباتی بانشاط در مازندران در. حال اجراست
رئیس ستاد هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران، بر ضرورت برنامهریزی همهجانبه، هماهنگی دستگاهها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند در استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید امیر حسینیجو در نشست هماهنگی برگزاری انتخابات استان مازندران اظهار داشت: انتخابات فرایندی حساس، پیچیده و چندبعدی است و باید در هر دوره با رویکردی نو و برنامهریزی دقیق وارد عمل شویم تا هیچ خلأ اجرایی یا نظارتی وجود نداشته باشد.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری با اشاره به تجارب انتخاباتی سالهای گذشته افزود: هدف ما باید تحقق مشارکت صددرصدی مردم و برگزاری انتخاباتی قانونمند و آرام باشد.
وی با تأکید بر اهمیت تیمهای فناوری اطلاعات در روند برگزاری انتخابات گفت: با توجه به الکترونیکی بودن فرآیندها، تیمهای فنی در شهرستانها و بخشها از ارکان اصلی انتخابات هستند و باید از هماکنون تمامی زیرساختها و امکانات مورد نیاز شهرستانها و بخشها فراهم شود.
رئیس ستاد انتخابات مازندران همچنین بر شفافسازی و وحدت رویه در مسائل حقوقی تأکید کرد و افزود: تمامی ابهامات قانونی از جمله موارد مربوط به استعفا، مدارک داوطلبان و گواهی عدم سوءپیشینه باید پیش از آغاز ثبتنام مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و تنوع روستاها گفت: در انتخابات گذشته بیش از ۴۱۲۰ شعبه اخذ رأی در سراسر استان فعال بود. این حجم گسترده نشان میدهد که مازندران نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و رسانهای است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد: با نگاه استاندار محترم، هدف ما ایجاد فضای اجتماعی بانشاط و رقابتی سالم است تا همه داوطلبان در چارچوب قانون از حقوق خود بهرهمند شوند و زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم گردد.
وی در حوزه امنیتی نیز بر لزوم رصد دقیق شرایط شهرستانها، پیشگیری از بروز تنشها و هماهنگی مستمر با فرمانداران و بخشداران تأکید کرد.
رئیس ستاد انتخابات استان در پایان گفت: با انسجام، هماهنگی و برنامهریزی دقیق، همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی استان تلاش خواهند کرد تا انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور برگزار شود.