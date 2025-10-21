خبرگزاری کار ایران
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد؛

پرداخت سهم فارس از ردیف ملی توسعه شبکه‌های آبیاری

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی با توجه به چالش‌های کمبود منابع آبی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، صفدر نیازی شهرکی معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از چند طرح آب و خاک شهرستان بیضا، با اشاره به ضرورت توسعه سامانه های نوین آبیاری و انتقال آب با لوله، گفت: در حوزه سامانه‌های نوین آبیاری آماده همکاری با متقاضیان هستیم.

این مقام مسئول، از پرداخت سهم استان فارس از ردیف ملی توسعه شبکه‌های آبیاری خبر داد و افزود: باید کانال‌های خاکی را بتنی کنیم و برای این کار علاوه بر تامین اعتبار از منابع مختلف، از محل خودیاری کشاورزان نیز کمک بگیریم.

نیازی شهرکی به اختصاص ردیف استانی برای پروژه انتقال آب با لوله در بودجه سال جاری اشاره و اظهار امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم ردیف بودجه مناسبی برای این مهم دریافت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از کشاورزان و همه ذی‌نفعان دعوت می‌شود تا از این ظرفیت برای توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی بهره ببرند.

در این بازدید، نماینده شهرستان های بیضا و سپیدان در مجلس،  سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس،  مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران و مسئولین، معاون وزیر جهاد کشاورزی را همراهی کردند.

