قاچاقچی گوسفندان زنده در خوزستان محکوم شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت قاچاقچی ۸۰ راس گوسفند زنده به پرداخت جریمه نقدی خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: با گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه، محموله کالا ۸۰ راس دام زنده قاچاق کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه به پرونده قاچاق ۸۰ راس دام به ارزش ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.
طیبی اظهار داشت: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل کالای قاچاق، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.