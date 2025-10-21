خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قاچاقچی گوسفندان زنده در خوزستان محکوم شد

قاچاقچی گوسفندان زنده در خوزستان محکوم شد
کد خبر : 1703036
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت قاچاقچی ۸۰ راس گوسفند زنده به پرداخت جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: با گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه، محموله کالا ۸۰ راس دام زنده قاچاق کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه به پرونده قاچاق ۸۰ راس دام به ارزش ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

طیبی اظهار داشت: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل کالای قاچاق، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ