عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
فروش متادون و داروهای شیمیایی در عطاریها؛ عامل مسمومیتهای مرگبار
عرضه فرآوردههای حاوی حشیش یا شاهدانه به بیماران سرطانی در برخی عطاریها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، نسبت به فعالیتهای مشکوک برخی عطاریها هشدار داده و گفت: برخی عطاریها در کشور وضعیت نگرانکنندهای دارند و به تهدیدی برای سلامت مردم تبدیل شدهاند. در حال حاضر حدود 15 هزار عطاری در کشور فعال هستند که نزدیک به 500 واحد از آنها به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند.
سید محمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: متأسفانه نظارتهای انجام شده در سالهای گذشته کافی نبوده و برخی از این عطاریها به جای نقشآفرینی در تأمین سلامت جامعه، به تهدیدی برای سلامت مردم تبدیل شدهاند. فروش متادون و برخی داروهای شیمیایی در عطاریها نه تنها از یک سو سلامت مردم را به صورت جدی تهدید میکنند، بلکه از سوی دیگر عامل هزاران مورد مسمومیتهای مرگبار به شمار میآیند.
وی ادامه داد: طبق قانون عطاریها فقط مجاز به فروش گیاهان دارویی خشک هستند. اما امروز متأسفانه شاهد فروش گسترده داروهای شیمیایی، هورمونی و حتی مخدرهای خطرناک از جمله قرص و شربت متادون، قرصهای لاغری و چاقی و فرآوردههای حاوی آمفتامین و کورتون هستیم. این داروها بدون مجوز و بدون آگاهی مردم مصرف میشوند و آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت آنها وارد میکنند.
عرضه فرآوردههای حاوی حشیش یا شاهدانه به بیماران سرطانی در برخی عطاریها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، از فروش فرآوردههای حاوی موادمخدر به برخی بیماران دارای بیماریهای خاص ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت: در برخی عطاریها به بیماران سرطانی، فرآوردههای حاوی حشیش یا شاهدانه برای افزایش اشتها عرضه میشود. مصرف این نوع فرآوردهها نه تنها مفید نیست، بلکه وضعیت بیمار را وخیمتر میکند.
جمالیان به گزارشهای رسمی و آمارهای نگرانکننده در رابطه با مرگهای ناشی از مصرف متادون عرضه شده توسط برخی از عطاریها اشاره داشته و تصریح کرد: سال گذشته 7000 مرگ ناشی از مسمومیت با متادون در کشور ثبت شد که بیش از 60 درصد از این افراد متادون مصرفی خود را از عطاریها تهیه کرده بودند. این آمار نشان میدهد که نظارت بر فعالیت عطاریها باید به صورت جدی و ساختاری اصلاح شود.
وی با اشاره به پیامدهای خطرناک مصرف داروهایی که در برخی عطاریها عرضه میشود، درباره داروهای لاغری و چاقی حاوی کورتون هشدار داده و بیان داشت: متأسفانه بیمارانی داریم که با مصرف قرصهای چاقی و لاغری حاوی کورتون، در مدت کوتاهی دچار نکروز سر استخوان فمور (AVN) شدهاند و به تعویض مفصل لگن نیاز پیدا کردهاند. متأسفانه این داروها بدون نظارت علمی و صرفاً برای سودجویی فروخته میشوند.
عطاریها اجازه نصب بنر تبلیغاتی یا معرفی دارو ندارند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: عطاریها اجازه نصب بنر تبلیغاتی یا معرفی دارو ندارند و چنین اقداماتی تخلف محسوب میشود. حتی در مورد محصولات دارای برچسب سیب سلامت نیز مردم باید دقت کنند. هرگونه داروی دارای برچسب سیب سلامت، باید کد رهگیری داشته باشد و از طریق پیامک یا اسکن با تلفن همراه میتوان اصالت این کد را بررسی کرد.
جمالیان به موضوع ممنوعیت فروش دارو از طریق برخی عطاریها اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: طبق قانون در اصل، عطاریها مجاز به فروش هیچ نوع داروی فرآوری شده یا عصاره گیاهی نیستند و حق چنین اقدامی را ندارند. مردم باید این داروها و یا هر گونه داروی دیگری را فقط از داروخانهها تهیه کنند و در این رابطه تحت تأثیر تبلیغات به شیوههای متعدد و مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی قرار نگیرند.
وی اضافه کرد: با گسترش طب سنتی علمی و دانشگاهی مخالف نیستیم، اما با فریبکاری و سودجویی مخالفت میکنیم. علم پزشکی کشور توانمند است و بیاعتمادی به آن و تکیه بر درمانهای غیرعلمی، سلامت مردم را تهدید میکند. حمایت از طب سنتی دانشگاهی، مقابله با سودجویانی است که سلامت مردم را قربانی پول میکنند. در اغلب استانها، سلامتکدههای طب سنتی با حضور پزشکان متخصص و هیئت علمی دانشگاهها فعال هستند و مردم برای دریافت داروهای گیاهی به این مراکز مراجعه کنند.
ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به فعالیتهای غیرقانونی برخی عطاریها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به موضوع ورود این کمیسیون به فعالیتهای غیرقانونی برخی عطاریها و همچنین اتخاذ تصمیمات جدید نظارتی در خصوص اقدامات این واحدها اشاره کرده و گفت: در این راستا جلسهای با حضور نمایندگان وزارت کشور، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، پژوهشگاه مجلس و دستگاههای نظارتی برگزار شده است.
جمالیان افزود: در این نشست تصمیم گرفته شد تا با حضور کارشناسان سازمان غذاودارو، تعزیرات، شورای موادمخدر و وزارت صمت، بازرسیهای سراسری و مستمر از عطاریها آغاز شود. با توجه به اینکه امروزه عملکرد برخی عطاریها به تهدید سلامت تبدیل شده، مصوب شد کارشناسان غذا و دارو نیز در این بازرسیها حضور داشته باشند تا ضمن حمایت از عطاریهای قانونمند، جلوی فعالیتهای غیرقانونی گرفته شود.
وی به دیگر دستاوردهایی که جلسه مذکور در پی داشته است اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: مقرر شد پرونده آن دسته از عطاریهایی که اقدام به فروش موادمخدر میکنند مستقیماً به دادگاه انقلاب ارجاع شود، زیرا جریمههای فعلی تعزیرات بازدارندگی لازم را ندارند. برخی عطاریها به دلیل انجام فعالیتهای غیرقانونی ماهانه تا یک میلیارد تومان درآمد دارند و در این راستا پرداخت چند 100 میلیون ریال جریمه برای آنها بیاهمیت است.
اعتماد به پزشکان درمانگر و پرهیز از درمانهای بیپایه
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: به مردم توصیه میشود به پزشکان درمانگر خود اعتماد کرده و از درمانهای بیپایه پرهیز کنند. برخی بیماریهای مزمن در حال حاضر درمان قطعی ندارند و استفاده از داروهای ناشناخته و بدون مجوز که در برخی عطاریها عرضه شده و به فروش میرسد فقط باعث تشدید عوارض بیماری میشود.