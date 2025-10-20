خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف در محور رودان به منوجان چهار کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت

تصادف در محور رودان به منوجان چهار کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت
کد خبر : 1702873
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه جنوب استان کرمان از وقوع حادثه رانندگی در جاده رودان به منوجان خبر داد و گفت: این حادثه منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن ۲ نفر دیگر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان، سرهنگ محمد یارالهی روز دوشنبه در این خصوص گفت: در پی اعلام یک مورد تصادف مرگبار در جاده منوجان به رودان تیم گشت پلیس راه عازم محل شد.

وی با بیان اینکه تصادف بین یک دستگاه وانت با یک خودروی پراید رخ داده است تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه رانندگی چهار نفر از سرنشینان خودروی پراید جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر هم مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

جانشین پلیس راه جنوب استان کرمان، علت اولیه حادثه را انحراف به چپ وانت عنوان و بیان کرد: ترسیم کروکی نهایی و واکاوی دقیق محل تصادف در دستور کار پلیس قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ