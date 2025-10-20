تصادف در محور رودان به منوجان چهار کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان، سرهنگ محمد یارالهی روز دوشنبه در این خصوص گفت: در پی اعلام یک مورد تصادف مرگبار در جاده منوجان به رودان تیم گشت پلیس راه عازم محل شد.

وی با بیان اینکه تصادف بین یک دستگاه وانت با یک خودروی پراید رخ داده است تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه رانندگی چهار نفر از سرنشینان خودروی پراید جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر هم مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

جانشین پلیس راه جنوب استان کرمان، علت اولیه حادثه را انحراف به چپ وانت عنوان و بیان کرد: ترسیم کروکی نهایی و واکاوی دقیق محل تصادف در دستور کار پلیس قرار دارد.

