کناره گیری رئیس ستاد رسانه انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان قزوین از عضویت در شورای اطلاع رسانی استان

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری، عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین، در آستانه سفر الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم به این استان، استعفاء داد.

این چهره رسانه‌ای که پیشتر در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس ستاد رسانه‌ای دکتر پزشکیان در قزوین بود، به دلیل بی‌مهری‌ها و محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی تیم مدیریتی استانداری استعفا داد .

گفتنی است وی بارها با انتقاد از انتصابات صورت‌گرفته در استانداری و مجموعه مدیریتی استان قزوین؛ همسو نبودن مدیران روی کار آمده با سیاست و مشی دولت پزشکیان را به استاندار قزوین اعلام کرده بود.

جعفری در رشته توییت‌ها و مطالب خود در فضای مجازی به این نکته مهم پرداخته که با وجود گذشت یک‌سال از عمر دولت چهاردهم در قزوین مدیران دولت گذشته هنوز بر پست های خود تکیه زده و در مواردی چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.

سیدمصطفی جعفری همچنین انتصاب و به‌کارگیری مشاوران غیرمتخصص توسط استاندار قزوین که تخصص و سررشته‌ای از امور محوله ندارند را بارها مورد نقد قرار داده است.

مطلب زیر نمونه‌ای از نقدهای سیدمصطفی جعفری به مشی ضداصلاح‌طلبی در مدیریت استان قزوین است:

«هنوز 50 درصد بخشداران دولت قبل در استان قزوین جابجا نشده اند/فرماندارن دولت در دفاع از دولت و پاسخ به انتقادات روزه سکوت گرفته اند!

از شش فرماندار استان قزوین 5 فرماندار بازنشسته یا در شرف بازنشستگی قرار دارند و تا به امروز پس از گذشت یکسال و اندی از عمر دولت پزشکیان حتی یک کلمه در دفاع از دولت و پاسخ به انتقادات رقبا سخنی به میان نیاورده اند و روزه سکوت گرفته اند. هرچقدر هم استاندار و معاون سیاسی ایشان توصیه به دیدارهای مردمی و نشست با گروه‌ها و اقشار مختلف مردم با هدف پاسخگویی به سوالات و پیگیری و رفع نگرانی های مردم می کنند آب از آب تکان نمی‌خورد.

از ششمی هم که به لطف و سفارش بزرگان بی توجه به مطالبات و پیگیری های حامیان دولت بر صدر فرمانداری شهرستان آوج نشست هیچ انتظاری نیست. فردی که از بخشداری دولت مرحوم رئیسی به مقام فرمانداری ارتقا یافت و برای اولین بار در تاریخ سیاسی استان یک فرماندار بجای اینکه در شهرستان و در اجتماع هواداران و مردم معارفه شود در یک جمع چند نفره در استانداری معارفه شد!»

