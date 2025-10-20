نماینده مجلس عنوان کرد:
پایان 20 سال انتظار؛ رفع شدن مشکلات شهرک 90 هکتاری زعفرانیه اراک
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: پس از حدود 20 سال انتظار، مشکلات شهرک 90 هکتاری زعفرانیه شهر اراک در حال رفع شدن است. روند تعیین تکلیف نهایی این شهرک به زودی به سرانجام میرسد و مالکان اراضی میتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در دیدار با جمعی از مالکان اراضی این شهرک، افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده در ماههای اخیر، رفع مشکلات شهرک زعفرانیه یکی از مطالبات جدی مردم است و خوشبختانه با هماهنگی دستگاههای اجرایی، این موضوع در مسیر نهایی شدن قرار گرفته است.
وی از حمایتهای استاندار مرکزی و سایر مسئولان دستگاههای اجرایی استان قدردانی کرده و ادامه داد: همکاری و همافزایی این مجموعهها نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به مشکلات شهرک داشته است و در روزهای آینده اقدامات اساسی در این زمینه انجام خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و همراهی مسئولان استانی، انتظار میرود روند اجرایی ساماندهی شهرک زعفرانیه در آیندهای نزدیک آغاز شود و پس از سالها انتظار، چهره این منطقه متحول گردد.
وی بر اهمیت توسعه متوازن شهری تأکید داشته و تصریح کرد: رفع موانع شهرک زعفرانیه نه تنها موجب تحقق مطالبات دیرینه مردم خواهد شد، بلکه زمینهساز گسترش زیرساختهای شهری، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و افزایش ارزش اراضی در این منطقه میشود.
در نشست نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با مالکان اراضی شهرک زعفرانیه اراک، حاضران ضمن بیان دغدغهها و مطالبات خود، خواستار تسریع در روند صدور مجوزها، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی و آغاز عملیات اجرایی ساماندهی شهرک زعفرانیه شدند.