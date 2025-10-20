خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس عنوان کرد:

پایان 20 سال انتظار؛ رفع شدن مشکلات شهرک 90 هکتاری زعفرانیه اراک

پایان 20 سال انتظار؛ رفع شدن مشکلات شهرک 90 هکتاری زعفرانیه اراک
کد خبر : 1702797
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: پس از حدود 20 سال انتظار، مشکلات شهرک 90 هکتاری زعفرانیه شهر اراک در حال رفع شدن است. روند تعیین تکلیف نهایی این شهرک به زودی به سرانجام می‌رسد و مالکان اراضی می‌توانند مطالبات خود را پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در دیدار با جمعی از مالکان اراضی این شهرک، افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام شده در ماه‌های اخیر، رفع مشکلات شهرک زعفرانیه یکی از مطالبات جدی مردم است و خوشبختانه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، این موضوع در مسیر نهایی شدن قرار گرفته است.

وی از حمایت‌های استاندار مرکزی و سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرده و ادامه داد: همکاری و هم‌افزایی این مجموعه‌ها نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به مشکلات شهرک داشته است و در روزهای آینده اقدامات اساسی در این زمینه انجام خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و همراهی مسئولان استانی، انتظار می‌رود روند اجرایی ساماندهی شهرک زعفرانیه در آینده‌ای نزدیک آغاز شود و پس از سال‌ها انتظار، چهره این منطقه متحول گردد.

وی بر اهمیت توسعه متوازن شهری تأکید داشته و تصریح کرد: رفع موانع شهرک زعفرانیه نه تنها موجب تحقق مطالبات دیرینه مردم خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش زیرساخت‌های شهری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش اراضی در این منطقه می‌شود.

در نشست نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با مالکان اراضی شهرک زعفرانیه اراک، حاضران ضمن بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود، خواستار تسریع در روند صدور مجوزها، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی و آغاز عملیات اجرایی ساماندهی شهرک زعفرانیه شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ