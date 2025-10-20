نماینده مجلس عنوان کرد:
ناترازی آب و برق و منابع مالی نداریم؛ با ناترازی مدیریتی روبرو هستیم / دولت ناترازی مدیریتی را برطرف کند
شهردار اراک: هفته فرهنگی اراک فرصتی ارزشمند برای معرفی برجستگیها و مزیتهای شهر اراک
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از وضعیت موجود در فرایندهای مدیریتی ابراز ناخرسندی کرده و گفت: بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از ضعف در مدیریت است و به دلیل کمبود منابع نیست. ناترازی آب و برق و یا منابع مالی نداریم، بلکه با ناترازی مدیریتی روبرو هستیم. دولت چهاردهم باید با اراده جدی ناترازی مدیریتی را برطرف کند که البته در این مسیر تاکنون گامهای بلندی برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در مراسم آغازین هفته فرهنگی اراک، افزود: اگر در مسیر توسعه استان و کشور میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصلهای وجود دارد، باید صادقانه بپرسیم چه چیزی کم داشتهایم؟! تمامی مسئولان در هر جایگاهی باید وظایف خود را مرور کنند و ببینند کجا هستند و کجا میبایست میبودند. قطعاً با آنچه باید انجام میشده فاصله داریم و اگر این میزان فاصله وجود نداشت، قطعاً در شرایط فعلی قرار نداشتیم.
وی بر لزوم مرور اقدامات و تکالیف انجام شده و انجام نشده توسط مسئولان تأکید کرده و ادامه داد: همت و اراده، لازمه تغییر شرایط موجود در تمامی عرصهها است. مسئولان باید عملکرد خود را بازنگری کنند، اگر میتوانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند در جایگاه خود باقی بمانند و اگر نمیتوانند مؤدبانه از مسئولیتها خارج شوند. وضعیتی که امروز در آن قرار داریم و مطلوب نیست، در این راستا مسئولان باید اراده دوچندان برای خدمت به مردم و تغییر را داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس وضعیت حوزه فرهنگی را نیز نامطلوب خوانده و اظهار داشت: در حوزه فرهنگی نیز وضعیت مطلوبی وجود ندارد و دچار سستی و بیتوجهی به این بخش شدهایم. در حالی که قوانین کافی برای ساماندهی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور وجود دارد، اما در عمل اراده لازم برای اجرای آنها دیده نمیشود و باید پذیرفت که مشکل امروز کشور، کمبود قانون نیست بلکه کمبود عمل است.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه شرایط معیشتی، فرهنگی، اقتصادی که مردم اراک در آن به سر میبرند مطلوب نیست، تصریح کرد: اراده کافی برای انجام وظایف فرهنگی در استان مرکزی و کشور وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی تکلیف را نه تنها در حوزه فرهنگی که در تمامی حوزهها مشخص کرده است. این مردم باید خدماتی بگیرند که ماندگار و پایدار باشد، اما این خدمات به درستی ارائه نمی شود. برای بهبود شرایط کشور همت بالایی نیاز است.
وی بیان داشت: در کشور میلیاردها دلار و هزاران همت سرمایه سرگردان وجود دارد که اگر درست سازماندهی شود، میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. بنابراین باید به جای اتکا به منابع بیرونی، از ظرفیتهای داخلی به بهترین شکل استفاده کرد. شهرستان اراک و استان مرکزی ظرفیتهای انسانی و اقتصادی بزرگی دارد و با مدیریت کارآمد و اراده جمعی میتوان این استان را در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار داد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: هفته اراک فرصتی برای بازنگری در عملکرد مدیران و بازتعریف مسئولیتها است. هفته اراک نباید تنها محدود به برگزاری برنامههای نمادین باشد، بلکه باید نقطه آغازی برای بازنگری در عملکرد دستگاهها، بررسی وعدهها و ارزیابی مسیر پیشرو تا سال آینده باشد. این روز فرصتی است برای بازنگری در مسیر خدمت و تصمیمگیری درباره ادامه مسئولیتها با شجاعت و پاسخگویی است.
ابراهیمی ابراز داشت: امید است، هفته اراک سرآغاز حرکتی جدی و تازه برای برای مرور اقدامات انجامشده و وعدههای تحققنیافته در بازه زمانی یک سال گذشته و همچنین بازتعریف مسئولیتها، پاسخگویی مدیران و ارتقاء جایگاه این شهر در سطح ملی باشد. مراسم روز اراک باید یادآور اقداماتی باشد که در یک سال گذشته انجام شده و همچنین، روز پایهگذاری اقداماتی باشد که الزاماً باید برای روزها و ماههای بعد تا روز اراک سال آینده انجام شود.
هفته فرهنگی اراک فرصتی ارزشمند برای معرفی برجستگیها و مزیتهای شهر اراک
شهردار اراک نیز در این مراسم گفت: هفته فرهنگی اراک فرصتی ارزشمند برای معرفی ابعاد مختلف هویتی، صنعتی، کالبدی، معنوی، ظرفیتها، برجستگیها و مزیتهای این شهر به مردم ایران و جهانیان است. هدف از برگزاری هفته اراک، معرفی شایستگیها و توانمندیهای مردمان شریف این شهر است تا بتوان آنچه در شأن و منزلت مردم است، ارائه کرد. انتظار میرود با این اقدام بتوانیم امید را به مردم این شهر هدیه کنیم.
علیرضا محمودی به دیگر مزیتهای برگزاری هفته فرهنگی اراک اشاره داشته و افزود: این هفته فرصتی برای همافزایی دستگاههای اجرایی، ارائه گزارش عملکرد خدمات و تبیین عملکرد یکساله سازمانها و بخشهای مختلف شهرداری اراک در خدمترسانی به شهروندان خواهد بود. امید است با همت تمامی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، هفته اراک به فرصتی برای تقویت روحیه امید و معرفی ظرفیتهای شهری تبدیل شود.
وی ادامه داد: 28 مهر ماه سالروز به صدارت رسیدن امیرکبیر به عنوان روز اراک نامگذاری شده و سرآغاز هفته فرهنگی اراک است. این هفته تا سوم آبان ماه تداوم داشته و برنامههای هفته فرهنگی اراک در این بازه زمانی جریان دارد. شهرداری اراک با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در تلاش است با اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و خدماتی، امید را در دل شهروندان زنده کند و گامی مؤثر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری بردارد.