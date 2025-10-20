خبرگزاری کار ایران
سارقان مسلح یک آرایشگاه زنانه در فومن دستگیر شدند

کد خبر : 1702680
فرمانده انتظامی فومن از دستگیری سارقان طلاجات یک آرایشگاه زنانه در این شهرستان خبر داد و گفت: ۳ سارق مسلح ذستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از فومن، سرهنگ مجید تقی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس مبنی بر وقوع یک فقره سرقت طلاجات از یک آرایشگاه زنانه در شهرستان فومن، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارآگاهان آگاهی با تحقیقات از مالباختگان و بررسی آثار و مستندات برجای مانده از سارقان موفق شدند ۳ سارق این پرونده را شناسایی کنند افزود: با اخذ نیابت قضائی کارآگاهان به استان محل اختفای متهمان مراجعه و در سه نقطه متفاوت متهمان را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به شهرستان فومن منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن با اشاره به اینکه متهمان در مواجهه با دلایل و مستندات پلیس لب به اعتراف گشوده و به بزه انتسابی اعتراف کردند بیان داشت: متهمان غیر بومی در اعترافات خود اعلام کردند که با دیدن پیج اینستاگرامی این آرایشگاه و دیدن طلاجات صاحب مغازه با استفاده از قمه و یک قبضه کلت قلابی نقشه شوم سرقت را اجرا کرده‌اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه دو متهم ۲۱ ساله و یک نفر ۲۶ ساله طلاهای مالک و دو مراجعه‌کننده را بریده و پس از حبس آنها در یک اتاقک از محل متواری شده بودند اذعان داشت: با حضور مرجع قضائی در محل وقوع، صحنه جرم بازسازی و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ مجید تقی زاده در پایان از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از اتفاقات مشابه در محل کار و منازل خود حتماً از دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های هوشمند حفاظتی جهت اطلاع به موقع به پلیس استفاده کنند.

