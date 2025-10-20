به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان فارس در راستای طرح مبارزه با کالا و ارز و مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق، از نگهداری ماینر‌های فاقد مجوز در ٤ منزل مسکونی و همچنین خالی از سکنه مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از این مکان‌ها، ١٩ دستگاه ماینر فاقد مجوز کشف و ٢ نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهمین به مراجع قضایی، تصریح کرد: ارزش اقلام مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ٧ می‌لیاد و ٨٠٠ میلیون ریال برآورد شده است.

