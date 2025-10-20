خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استهبان خبرداد؛

دستگیری قاتل فراری در استهبان بعد از ٧ سال

دستگیری قاتل فراری در استهبان بعد از ٧ سال
کد خبر : 1702622
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از دستگیری فردی خبر داد که در سال ١٣٩٧ اقدام به قتل جوانی ٣٣‌ساله کرده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت‌اله احمدیان بیان داشت: در پی قتل جوانی با سلاح سرد در سال ٩٧ و متواری شدن قاتل به مکان نامعلوم، بررسی مجدد و پیگیری پرونده در دستور کار پلیس استهبان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل که با سواری در نیمه‌های شب قصد ورود به شهرستان استهبان داشت را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استهبان با اشاره به اینکه قاتل ٣٨‌ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ