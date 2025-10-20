فرمانده انتظامی استهبان خبرداد؛
دستگیری قاتل فراری در استهبان بعد از ٧ سال
فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از دستگیری فردی خبر داد که در سال ١٣٩٧ اقدام به قتل جوانی ٣٣ساله کرده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حجتاله احمدیان بیان داشت: در پی قتل جوانی با سلاح سرد در سال ٩٧ و متواری شدن قاتل به مکان نامعلوم، بررسی مجدد و پیگیری پرونده در دستور کار پلیس استهبان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل که با سواری در نیمههای شب قصد ورود به شهرستان استهبان داشت را شناسایی و وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استهبان با اشاره به اینکه قاتل ٣٨ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.