رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد:

کاهش جرایم خشن و سرقت در خوزستان در شش ماهه نخست سال جاری

دادستان خوزستان با اعلام کاهش آمار جرایم خشن، قتل و سرقت در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد استان خوزستان با وجود تنوع جرایم ناشی از نرخ بیکاری، موقعیت مرزی و عوامل فرهنگی از ثبات امنیتی قابل توجهی برخوردار است

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان امروز _دوشنبه بیست‌وهشتم مهر_ در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار که به صورت وبینار با معاون دادستان کل کشور برگزار شد، با تاکید بر کاهش جرایم خشن و سرقت در خوزستان ، اظهار کرد: بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، حاشیه‌نشینی، تورم و نابرابری توزیع ثروت از دلایل اصلی بروز سرقت‌های خرد، درگیری‌های خیابانی، خرده‌فروشی مواد مخدر و آسیب‌های اخلاقی در استان است.

وی افزود: ساختار اجتماعی خاص خوزستان که ریشه‌های سنتی و عشایری قوی دارد، در کنار چالش‌های مدرن، موجب بروز رفتارهایی همچون تیراندازی‌های مراسمی، نزاع‌های طایفه‌ای و قتل شده است.

دادستان مرکز استان خوزستان ضمن ارائه آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: در شاخص قتل حدود ۱۰ درصد، در سرقت‌های مهم ۱۶ درصد و در سرقت‌های خرد ۹ درصد کاهش داشته‌ایم؛ زورگیری و سرقت‌های خشن نیز ۲۸ درصد کمتر شده و میزان وقوع شرارت و خشونت در استان بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

خلفیان اضافه کرد: در همین بازه زمانی، کشف مواد مخدر به‌صورت وزنی بیش از دو برابر (۱۰۱ درصد) افزایش پیدا کرده که بیانگر تلاش مضاعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در مقابله با جرایم مرتبط است.

وی با اشاره به وضعیت اتباع بیگانه عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۴ درصد افزایش در شناسایی و برخورد با اتباع غیرمجاز داشته‌ایم و نرخ بازگشت زندانیان پس از آزادی از ۳۰ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

دادستان خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات منظم ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: ۱۹ مصوبه این ستاد در حال اجرا است و با همکاری دستگاه‌های قضائی، انتظامی و امنیتی، طرح‌های امنیت‌ساز مختلفی از جمله طرح حضرت امیرالمومنین (ع) در دو مرحله اجرا شد و آثار قابل‌توجهی در ارتقای احساس امنیت عمومی داشته است.

خلفیان خاطرنشان کرد: امروز خوزستان به برکت تلاش نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضائی یکی از استان‌های دارای ثبات و امنیت پایدار در کشور است و نتایج پایش‌ها نشان می‌دهد شیب وقوع جرایم مهم در حال کاهش است.

وی تاکید کرد: تحقق امنیت پایدار در خوزستان نیازمند نگاهی تلفیقی و هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مرزی است؛ اگر این نگاه حفظ شود، راه برای رشد، آرامش و زندگی امن مردم خوزستان هموارتر خواهد شد.

دادستان خوزستان با بیان اینکه تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته از اولویت‌های دستگاه قضائی استان است، گفت: شعب ویژه و تخصصی در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرایمی از جمله سرقت‌های مسلحانه، جرایم امنیتی، مفاسد اقتصادی، قتل‌ها و ترک فعل مدیران تشکیل شده است.

خلفیان از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع مجرمان حرفه‌ای در استان خبر داد و اظهار کرد: تشکیل این بانک اطلاعاتی گامی مؤثر در مدیریت و کنترل فعالیت‌های مجرمان سابقه‌دار است و این امکان را می‌دهد که با رصد دقیق‌تر، اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام دهیم.

