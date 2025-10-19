به گزارش ایلنا، محمد نصیری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، امروز در اجلاس فرصت سرمایه گذاری های مشترک ایران و افغانستان ضمن قدردانی از استاندار و مسئولین استان، گفت: وحدت و همدلی مسئولین و مردم استان خراسان جنوبی موجب تحقق اتفاقات بزرگ در این منطقه شده است.

نماینده مردم شهرستانهای طبس فردوس بشرویه سرایان و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور سفیر افغانستان و اعضای هیئت جمهوری اسلامی در این سفر، تاکید کرد که این سفر گامی مثبت در جهت توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور است.

نصیری با بیان ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی افغانستان افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از این ظرفیت‌ها مغفول مانده است. امروز می‌توانیم با همکاری و همدلی، از فرصت‌های بالقوه برای توسعه استان و کشور بهره‌برداری کنیم.

وی به ظرفیت‌های معدنی، به ویژه زغال‌سنگ، و محصولات جایگزین صنعتی اشاره کرد و گفت: با همکاری مشترک، می‌توانیم واردات را کاهش داده و تولیدات داخلی را تقویت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از جاده‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان تأکید کرد و افزود: ایجاد امنیت پایدار و رفع نگرانی‌ها در مرزها نقش مهمی در توسعه همکاری‌ها دارد.

نصیری در پایان با استناد به آیات قرآن کریم، بر اهمیت همسایگی، احترام به خانواده و همسایگان و همکاری میان ملت‌ها تأکید کرد و گفت: امیدواریم روابط ایران و افغانستان در چارچوب همسایگی و همکاری متقابل بیش از پیش توسعه یابد.

