اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در بیش از هزار روستای مازندران؛ کاهش ۷۰ درصدی پسماندها هدف نهایی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن اصغریان رستمی روز یک‌شنبه در پنجاه و چهارمین نشست سراسری مدیران دفاتر امور روستایی کشور به میزبانی استانداری مازندران، گفت: با توجه به اعلام استاندار محترم مبنی بر اینکه یکی از ابرچالش‌های استان مازندران موضوع پسماند است، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در روستاها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در استان مازندران، روزانه بیش از ۳۱۰۰ تن زباله تولید می‌شود که از این میزان، ۱۱۰۰ مربوط به روستاها است. با اجرای این طرح، هدف کاهش ۷۰ درصدی حجم زباله‌ها در سطح روستاها دنبال می‌شود.

اصغریان رستمی توضیح داد: این طرح به‌صورت کاملاً مردم‌پایه اجرا می‌شود و در آن مشارکت دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، آموزش و پرورش، بهداشت و نیروی انتظامی در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد به چشم می‌خورد. ما با نصب بنرهای آموزشی در سطح روستاها و ایجاد کمیته‌های اجرایی در هر روستا از مردم برای تفکیک زباله از مبدا دعوت کرده‌ایم.

نقش اپلیکیشن‌های هوشمند در نظارت و ارزیابی

مدیرکل دفتر امور روستایی مازندران به استفاده از فناوری برای نظارت بر اجرای طرح نیز اشاره کرد و گفت: برای رصد عملکرد طرح، یک اپلیکیشن هوشمند تحت عنوان 'زیست‌ماند' طراحی شده است که از طریق آن دهیاران و بخشداران می‌توانند میزان زباله‌های جمع‌آوری‌شده و درآمد حاصل از فروش زباله‌های خشک را ثبت و گزارش کنند.

وی توضیح داد: این اپلیکیشن، به‌طور ویژه به کمک ترازوهای هوشمند به جمع‌آوری دقیق داده‌ها و ارزیابی میزان مشارکت روستاییان کمک می‌کند. این اپلیکیشن هم‌اکنون در بیش از ۱۰۰۰ روستا در دسترس است و به دهیاران و فرمانداران امکان می‌دهد به صورت هوشمند از روند اجرای طرح باخبر شوند.

تشویق اهالی روستا و ایجاد منابع درآمدی برای دهیاری‌ها

اصغریان رستمی در خصوص مزایای این طرح برای دهیاری‌ها، گفت: با فروش زباله‌های خشک، دهیاری‌ها می‌توانند منابع درآمدی پایداری کسب کنند که به بهبود زیرساخت‌ها و توسعه روستاها کمک خواهد کرد. برای مثال، در برخی روستاها درآمد حاصل از فروش زباله‌های خشک به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.

وی افزود: در این راستا، مشوق‌های ویژه‌ای برای اهالی روستا و دهیاری‌ها در نظر گرفته شده است تا بتوانیم مشارکت مردم را در این طرح افزایش دهیم.

استقبال مردم و مدارس از طرح تفکیک زباله

اصغریان به اقدامات فرهنگی و آموزشی در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد و گفت: در بسیاری از روستاها، مدارس به‌عنوان یک ظرفیت مهم در آموزش تفکیک زباله به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به‌کار گرفته شده‌اند. همچنین، بسیاری از اهالی روستاها نیز با نصب اپلیکیشن و پیگیری دقیق روند جمع‌آوری زباله‌ها مشارکت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور روستایی با اشاره به همکاری‌های گسترده با سازمان‌های مردم‌نهاد و آموزش‌های مختلف، گفت: در جشنواره‌های مختلفی که از روز روستا تا روز مازندران برگزار می‌شود، طرح تفکیک زباله از مبدا نیز معرفی و ترویج می‌شود.

اصغریان همچنین از نانواها و سایر افرادی که در روستا به نوعی مرجع و تأثیرگذار در اجرای این طرح بوده و مشارکت فعال داشتند، قدردانی کرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی مازندران در ادامه به ارائه گزارشی از میزان پیشرفت طرح تفکیک زباله از مبدا در استان پرداخت و گفت: استان مازندران با مساحت تقریبی ۲۳۷۵۶ کیلومترمربع در شمال کشور واقع شده است و دارای ۲۲ شهرستان، ۵۹ بخشداری، ۶۴ شهرداری و ۲۴۸۰ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت است. طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت استان ۳.۲۸۳.۵۸۲ نفر است که ۵۳ درصد آن جمعیت شهری و ۴۷ درصد آن جمعیت روستایی است.

وی افزود: میزان تولید پسماند عادی استان در شرایط عادی به طور متوسط ۳۱۰۰ تن در روز است که از این میزان، حدود ۲ هزار تن مربوط به زباله‌های شهری و ۱۱۰۰ تن مربوط به زباله‌های روستایی است.

اصغریان رستمی در خصوص مراحل اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا گفت: در مرحله اول، این طرح در ۲۷۱ روستا اجرایی شد و در مرحله دوم تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۷۶ روستا رسید. مجموع این دو مرحله شامل ۷۴۷ روستا می‌شود. در مرحله سوم نیز، طرح در ۳۱۸ روستا در حال پیاده‌سازی است که در این مرحله عمدتاً تمرکز بر تشکیل کمیته‌ها، تبلیغات محیطی و آموزش مردم است. در مجموع، طرح تفکیک زباله از مبدا در ۱۰۶۵ روستا از استان در حال اجراست که معادل ۴۶ درصد از روستاهای دارای دهیاری استان است.

وی اظهار کرد: نتایج این طرح تا به امروز نشان می‌دهد که میزان زباله‌های تولید شده در این روستاها از ۱۹۴۰ تن در هفته به ۱۴۵۳ تن کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۴۸۶ تن زباله، معادل ۲۵ درصد کاهش در حجم پسماندها است.

مدیرکل دفتر امور روستایی مازندران در پایان با تأکید بر ادامه اجرای این طرح در تمامی روستاهای استان افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری، طرح تفکیک زباله از مبدا در تمامی روستاهای استان به‌طور کامل پیاده‌سازی شود و شاهد کاهش قابل توجه حجم پسماندها و بهبود شرایط محیط زیست در مازندران باشیم.

