تصادف اتوبوس حامل دانشآموزان با خودروی سواری در ارومیه / ۱۰ دانش آموز مصدوم شدند
رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی،از تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان با خودروی سواری در ارومیه خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۰ دانش آموز مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا،فرزین رضازاده گفت:ظهر امروز بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل دانشآموزان با خودروی سواری ریو در مسیر فلکه درستکار به سمت چهارراه آزادگان ارومیه، ۱۰ نفر دچار مصدومیت شدند.
رضازاده، افزود: پس از اعلام موضوع به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۱۰ مصدوم این حادثه را که خوشبختانه همگی دارای وضعیت عمومی مساعد بودند، توسط اتوبوسآمبولانس به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.
رضازاده با قدردانی از سرعت عمل نیروهای اورژانس تأکید کرد: رعایت احتیاط در رانندگی بهویژه هنگام جابهجایی دانشآموزان، ضروری است تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.