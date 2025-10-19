جعفر مختارزاده در گفت و‌گو با خبرنگار ایلنا،با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این طرح و در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی، آموزشی،ورزشی و راهسازی استان، ۴۰۷ میلیارد تومان از محل مالیات ها هزینه شده است.

وی افزود: در همین راستا،۳۲طرح در استان به طور کامل تانین اعتبار شده که ۲۸مورد مربوط به طرح مدرسه سازی است.

مختار زاده ادامه داد: ۲۹ میلیارد تومان برای بیمارستان شهید بهشتی ارومیه، ۲۹میلیارد تومان جهت تکمیل محور میاندوآب _بوکان و ۲۵میلیارد تومان نیز صرف ساخت و تکمیل ورزشگاه ۵۰۰۰نفری میاندوآب هزینه شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی، با اشاره به رشد ۴۲درصدی مشارکت مردمی در طرح نشان کردن مالیات در استان تأکید کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها علاوه بر شفاف‌سازی هزینه‌کرد منابع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی شده است.

انتهای پیام/