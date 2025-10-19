در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
نقشآفرینی مؤدیان آذربایجان غربی در توسعه زیرساختهای درمانی، ورزشی و تسهیل امور مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از اجرای مجموعهای از اقدامات حمایتی و تو سعهای در حوزه مالیاتی استان خبر داد و گفت: بیش از ۴۰۷ میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان تامین شده است.
جعفر مختارزاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا،با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها اظهار داشت: با بهرهگیری از ظرفیتهای این طرح و در راستای توسعه زیرساختهای درمانی، آموزشی،ورزشی و راهسازی استان، ۴۰۷ میلیارد تومان از محل مالیات ها هزینه شده است.
وی افزود: در همین راستا،۳۲طرح در استان به طور کامل تانین اعتبار شده که ۲۸مورد مربوط به طرح مدرسه سازی است.
مختار زاده ادامه داد: ۲۹ میلیارد تومان برای بیمارستان شهید بهشتی ارومیه، ۲۹میلیارد تومان جهت تکمیل محور میاندوآب _بوکان و ۲۵میلیارد تومان نیز صرف ساخت و تکمیل ورزشگاه ۵۰۰۰نفری میاندوآب هزینه شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی، با اشاره به رشد ۴۲درصدی مشارکت مردمی در طرح نشان کردن مالیات در استان تأکید کرد: طرح نشاندار کردن مالیاتها علاوه بر شفافسازی هزینهکرد منابع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در پروژههای عمرانی شده است.