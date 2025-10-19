خبرگزاری کار ایران
تشدید برخورد پلیس با خودروهای دارای چراغ‌ غیراستاندارد

رییس پلیس راه استان اصفهان از برخورد شدید و قاطع قانونی با خودروهای دارای چراغ‌های غیراستاندارد موسوم به «زنون»(HID) خبر داد.

به گزارش ایلنا اصفهان، سرهنگ علی مولوی افزود: هدف، برخورد صرف با متخلفان نیست بلکه ما به‌دنبال ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی و افزایش ایمنی تردد در جاده‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش نارضایتی رانندگان و گزارش‌های مردمی درباره مزاحمت نوری ناشی از چراغ‌های زنون غیراستاندارد، طرح برخورد با این تخلف در تمام محورهای اصلی و فرعی استان اصفهان به اجرا درآمد.

رییس پلیس راه اصفهان افزود: در طول اجرای یک‌ هفته‌ای این طرح، مأموران پلیس راه با چهار هزار و ۸۰ فقره تخلف نصب چراغ‌ زنون با نور سفید خیره‌کننده غیراستاندارد برخورد کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۶۶ درصدی نشان می‌دهد.

این مقام انتظامی هشدار داد: چراغ‌ زنون غیراستاندارد، نه‌تنها باعث خیرگی نگاه و کاهش دید رانندگان در شب می‌شود بلکه از عوامل خطرساز در بروز تصادفات جاده‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: برخی رانندگان بدون توجه به پیامدهای خطیر این موضوع اقدام به نصب چراغ‌های پرنور و غیرمجاز می‌کنند که علاوه بر ارتکاب تخلف، در برخی موارد نیز موجب توقیف خودروهایشان می‌شود.

سرهنگ مولوی با بیان این‌که این طرح بصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از رانندگان خواست تا در زمینه تغییر یا نصب تجهیزات نوری مجاز خودروهایشان اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین با تأکید بر نقش آگاهی‌بخش همگانی و همکاری عمومی در پیشگیری از تخلفات گفت: همکاری مردم در گزارش موارد تخلف، نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها دارد و پلیس راه اصفهان نیز همچنان با قاطعیت و در چارچوب قانون با خودروهای دارای چراغ‌های غیراستاندارد برخورد می‌کند.

