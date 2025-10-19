سخنگوی دولت:
برنامههای خاصی برای احیای زایندهرود در نظر گرفته شده است
سخنگوی دولت گفت: تعیین تکلیف برنامههای احیای زایندهرود پس از برگزاری نشست شورای عالی آب انجام خواهد شد و دولت پس از تصمیمگیری نهایی، جزئیات این برنامهها را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، فاطمه مهاجرانی در حاشیه بازدید از بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران در اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برنامههای دولت برای احیای زایندهرود اظهار کرد: موضوع آب زایندهرود از جمله مسائلی است که در شورای عالی آب بررسی میشود و تصمیمگیری درباره آن نیازمند تشکیل جلسات تخصصی است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و گسترش حوزههای صنایع آببر و کشاورزی، لازم است منابع آب به گونهای مدیریت شوند که انسجام ملی حفظ شده و حقوق همه شهروندان، از جمله مردم استان اصفهان، رعایت شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: برنامههای خاصی برای احیای زایندهرود در نظر گرفته شده است اما اجازه دهید جلسات شورای عالی آب با ریاست دکتر عارف و حضور استانداران برگزار شود و پس از تصمیم نهایی، برنامهها به صورت رسمی اعلام شوند تا قولی داده نشود که ممکن است محقق نشود.
مهاجرانی گفت: امیدوارم که با همکاری همه جانبه، بتوان از شرایط سخت اقلیمی عبور کرد و منابع آب به صورت پایدار مدیریت شوند.
شایان ذکر است، فاطمه مهاجرانی روز یکشنبه برای بازدید از بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران در اصفهان حضور یافت.