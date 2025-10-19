جزییات تیراندازی پلیس به یک خودرو در هویزه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مالک حزبائی گفت: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه ۲۵ مهر، ماموران انتظامی در حین گشت‌زنی، یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی فاقد پلاک را مشاهده کرده و جهت بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد که در تعاقب و برابر قانون به‌کارگیری سلاح، اقدام به توقیف خودرو می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه ماموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور ۲ خردسال در صندلی عقب شدند گفت: این ۲ خردسال که مجروح شده بودند سریعا به بیمارستان منتقل شده اما یکی از آنان علیرغم اقدامات پزشکی فوت می‌کند.

سرهنگ حزبائی ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی اظهار کرد: فرمانده انتظامی خوزستان جهت بررسی پرونده دستورات ویژه را صادر و نتیجه تحقیقات متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/