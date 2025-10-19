اجرای 70 میلیارد تومان طرح عمرانی در ناحیه شهری مشعلدار

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم افتتاح پروژه های عمرانی ناحیه منفصل شهری مشعلدار امروز با حضور فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس، صباغی شهردار، خمسه بازرس کل، موسوی مدیرکل امور مالیاتی و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

سید مهدی حاجی سید رضی مدیر منطقه یک شهرداری قزوین در مراسم افتتاح سالن ورزشی چند منظوره در مشعلدار گفت: با توجه به رویکرد شهردار و اعضای شورای شهر مبنی بر عمران و آبادانی مناطق منفصل شهری شاهد اقدامات موثری در این عرصه هستیم و امروز چند پروژه عمرانی در مشعلدار افتتاح می شود.

وی افزود: سالن ورزشی شهید رئیسی در زمینی به مساحت 1870 متر و زیربنای 1450 متر مجتمع با 40 میلیارد تومان اعتبار ساخته شده و مجتمع و خانه فرهنگ نیز در سه طبقه برای شکوفایی استعدادهای منطقه ساخته شده که می تواند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به افزایش مهارت خانواده ها کمک کند.

سید رضی تصریح کرد: باند کندرو در مشعلدار نیز به طول 3 کیلومتر با 20 میلیارد تومان هزینه با کمک سازمان عمران و سازمان ترافیک احداث شده که نقش مهمی در ایمنی تردد و کاهش ترافیک و حوادث دارد.

مدیر منطقه یک شهرداری بیان کرد: بازپیرایی پارک شهید ربانی از دیگر اقداماتی است که به پایان رسیده و امروز افتتاح می شود.

سید رضی بیان کرد: در 4 سال گذشته اقدامات موثری برای عمران و آبادانی ناحیه مشعلدار انجام شده و بیشتر از 1500 متر مربع جدول گذاری در باندکندرو و معابر دیگر انجام شده است.

وی گفت: ناحیه مشعلدار اخیرا در محدوده بازآفرینی قرار گرفته و مشمول افزایش تراکم و تخفیف قرار گرفته و احداث پل عابر پیاده روبروی آرامستان نیز در دستور کار است که حدود 5 میلیارد تومان هزینه دارد.

سید رضی یادآورشد: .درآمدشهرداری از ناحیه مشعلدار سالانه حدود 200 میلیون تومان است در حالی که در سالهای اخیر بیش از 70 میلیارد تومان در این ناحیه با اجرای پروژه های مختلف هزینه کردیم که بیانگر حمایت از نواحی کم برخوردار است.

