کشف بیش از 7 تن مرغ زنده خارج از شبکه توزیع در مشگین شهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ «نیکروز سلیمانی» با اعلام این خبر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق مایحتاج ضروری مردم و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان "مشگین شهر" هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور "مشگین شهر-اهر" به 4 دستگاه کامیونت مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیونت ها 7 تن و 650 کیلو مرغ زنده که با هدف توزیع خارج از شبکه حمل می شد؛ کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با بیان اینکه ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهار نظر کارشناسان 13 میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: 4 نفر در رابطه با کشفیات به دست آمده دستگیر و کامیونت های مورد استفاده آنان توقیف شد.

سرهنگ سلیمانی در پایان با تأکید بر تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مبارزه با قاچاق، ماموران انتظامی با اقتدار با سودجویان و مخلان امنیت اقتصادی مقابله خواهند کرد.

