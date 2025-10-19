در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محقق شد؛
ایجاد بیش از ۱۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد البرز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴
مدیرکل کمیته امداد البرز از ایجاد بیش از ۱۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان البرز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: این نهاد در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به ایجاد بیش از 1100 فرصت شغلی برای مددجویان و اقشار نیازمند جامعه از طریق پرداخت تسهیلات و کاریابی شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵۲ نفر از مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند از تسهیلات اشتغال بانکی و امدادی به ارزش 620 میلیارد ریال بهرهمند شده و وارد بازار کار شدهاند.
وی افزود: در کنار پرداخت تسهیلات، این نهاد با همکاری کارفرمایان بخش خصوصی نیز زمینه اشتغال مستقیم ۴۹۲ نفر از مددجویان را در شرکتهای مختلف استان فراهم کرده که تمامی آنان تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
البرزی در ادامه با اشاره به هدفگذاری ۴۰۰۰ فرصت شغلی در سال جاری اظهار داشت: در صورت تأمین و ابلاغ اعتبارات لازم، این نهاد با استفاده از ظرفیتهای مردمی، خیران و کارفرمایان نیکوکار، این هدف را تا پایان سال محقق خواهد کرد. این اقدامات در راستای تحقق سیاست توانمندسازی اقتصادی خانوادههای نیازمند و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در استان البرز انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان با تأکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاریرسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: نیکوکاران ارجمند میتوانند برای تداوم این مسیر نورانی، جهت واریز صدقه های الکترونیکی خود از طریق روش های زیر اقدام کنند.