مجلس هیچ طرحی برای افزایش نرخ بنزین ندارد/ احتمال قیمت ۵۰ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین سوپر

سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با ایلنا با افزود: طی سال‌های گذشته و در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت اختیار داشته است که متناسب با شرایط اقتصادی اصلاحاتی در قیمت انجام دهد، اما در حال حاضر هیچ تصمیم جدیدی در این خصوص وجود ندارد.

حسینی ادامه داد: اخیراً دولت مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن، هیئت وزیران می‌تواند اجازه دهد نرخ بنزین متناسب با تورم سال قبل افزایش یابد، اما هنوز هیچ مصوبه اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

وی درباره اخبار منتشر شده پیرامون بنزین سوپر گفت: موضوعی که در حال پیگیری است مربوط به واردات بنزین با کیفیت (بنزین سوپر) است که قرار است به‌صورت آزاد در کنار بنزین یارانه‌ای عرضه شود. در واقع، سهمیه بنزین با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تغییری نخواهد کرد، بلکه گزینه‌ای جدید برای افرادی که تمایل دارند از بنزین با کیفیت بالاتر استفاده کنند، فراهم می‌شود.

حسینی تصریح کرد: این طرح مشابه عرضه نان دولتی و آزادپز است؛ مردم همچنان می‌توانند بنزین یارانه‌ای خود را دریافت کنند و اگر کسی مایل باشد، می‌تواند از بنزین آزاد با کیفیت بالاتر استفاده کند.

وی درباره قیمت احتمالی بنزین سوپر اظهار داشت: هنوز نرخ رسمی اعلام نشده، اما رقمی در حدود ۵۰ هزار تومان برای هر لیتر مطرح شده است.

نماینده شیراز و زرقان تأکید کرد: مردم نگران افزایش ناگهانی نرخ بنزین نباشند. مجلس در جریان هیچ طرحی برای افزایش قیمت نیست و بنده شخصاً با هرگونه تغییر بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مخالفم.

وی گفت: هر تصمیمی که بر معیشت مردم اثرگذار باشد باید با حساسیت و دقت بالا اتخاذ شود، زیرا مردم در شرایط فعلی به اندازه کافی تحت فشار هستند.

