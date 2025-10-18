خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انحراف اتوبوس درجاده سبزوار ۴۰ مصدوم بر جای گذاشت

انحراف اتوبوس درجاده سبزوار ۴۰ مصدوم بر جای گذاشت
کد خبر : 1701829
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از مسیر در جاده سبزوار به مشهد ۴۰ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا شامگاه شنبه به خبرنگاران افزود: این حادثه در محدوده بین روستاهای هاشم‌آباد و صالح‌آباد سبزوار رخ داد که تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: تاکنون گزارشی از فوتی در صحنه دریافت نشد است، اطلاعات تکمیلی هم اعلام خواهد شد.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌کنند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ