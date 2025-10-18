انحراف اتوبوس درجاده سبزوار ۴۰ مصدوم بر جای گذاشت
معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از مسیر در جاده سبزوار به مشهد ۴۰ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، مسلم فائقنیا شامگاه شنبه به خبرنگاران افزود: این حادثه در محدوده بین روستاهای هاشمآباد و صالحآباد سبزوار رخ داد که تیمهای امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: تاکنون گزارشی از فوتی در صحنه دریافت نشد است، اطلاعات تکمیلی هم اعلام خواهد شد.
۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه میکنند.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.