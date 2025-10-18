در نشست با خبرنگاران عنوان شد:
هفته فرهنگی فرصتی مغتنم برای نمایش و بازخوانی هویت و ظرفیتهای اراک / 28 مهر ماه روز اراک
میرزا تقیخان امیرکبیر بنیانگذار نظام حکمرانی نوین در دوره سلطنت قاجار بود
شهردار اراک گفت: شهر اراک با پیشینهای غنی در حوزههای فرهنگ، ادب، هنر، صنعت و معماری، یکی از نقاط برجسته ایران است که ظرفیتهای آن باید در سطوح ملی و بینالمللی معرفی شود. هفته فرهنگی اراک فرصتی مغتنم برای نمایش و بازخوانی هویت و ظرفیتهای حوزه ادبیات، تاریخی، معماری، فرهنگی، هنری، گردشگری، صنعتی و اجتماعی این شهر است. تلاش میشود با مشارکت تمامی اقشار، این هفته به جشن هویت شهری و همدلی تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محمودی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت فرارسیدن هفته فرهنگی اراک، افزود: تاریخ شهر اراک را میتوان در 3 دوره تعریف کرد. دوره نخست، شهر مهندسیساز با آداب و رسوم که خاص این شهر است. دوره دوم، رشد صنعت با چالشهای ناهمگونی که با خود به همراه داشته است. دوره سوم، تلاش فرزندان بومی برای بازآفرینی فضای شهری و فرهنگی و این روند نشاندهنده پویایی و تحولپذیری اراک است.
وی ادامه داد: فرهنگ و ادب، مفاهیمی فراتر از شعر و موسیقی هستند و هر رشتهای که انسان را به کمال میرساند، در حوزه ادب و فرهنگ جای میگیرد. اراک در این زمینه، خاستگاه علما، فرزانگان، هنرمندان و اندیشمندان بزرگی بوده که در سطح کشور و جهان دارای جایگاه والایی هستند. اراک همواره پهلوانپرور بوده و قهرمانان آن، از عرصههای ورزشی تا میدانهای دفاع از وطن، افتخارآفرین بودهاند. شهدای اراک نیز بزرگترین قهرمانان تاریخ این شهر هستند.
شهردار اراک به جایگاه میرزا تقیخان امیرکبیر در تاریخ ایران اشاره کرده و اظهار داشت: امیرکبیر، شهید راه اصلاحات و صداقت، الگویی بیبدیل برای حکمرانی مردمی و مشروعیت اجتماعی است و انتخاب 28 مهر ماه سالروز صدارت این شخصیت بزرگ به عنوان روز اراک، اقدامی هوشمندانه در پاسداشت میراث فکری و مدیریتی وی است. از زمان امیرکبیر شخصیتهایی از این خطه برخاستهاند که مسیر تحول و تعالی را برای ایران رقم زدهاند. باید راه امیرکبیر را در توسعه شهری با جدیت ادامه داد.
محمودی به ویژگیهای منحصر به فرد بازار تاریخی اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بازار تاریخی اراک، نمونهای بیبدیل از معماری سنتی، اقتصادی و فرهنگی است که در کنار سراهای متعدد، روایتگر تاریخ اجتماعی و اعتقادی این شهر است. صادرات فرش اراک به اروپا در گذشته، نشاندهنده جایگاه اقتصادی و هنری این منطقه بوده و با حمایت شورای اسلامی شهر، موزه موقت فرش اراک در مجتمع تجاری آفتاب راهاندازی خواهد شد.
وی بیان داشت: در هفته فرهنگی اراک بیش از 90 عنوان برنامه در قالب 20 رویداد برای گروههای مختلف سنی، با محوریت صنعت، معماری، ورزش و پهلوانی، ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرستان اجرا خواهد شد. تمرکززدایی و توجه به محلهها، از اهداف اصلی برنامههای این هسته است تا مشارکت مردمی در توسعه شهری تقویت شود. همراهی نهادهای مردمی و دولتی، فرمانداری، استانداری و شورای شهر، زمینهساز برگزاری باشکوه هفته اراک است.
شهردار اراک تأکید کرد: در جریان هفته اراک، برنامههای متنوعی با مشارکت عمومی و همراهی نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به جشنواره کیک، تخفیف ویژه سینما و همایش فرهنگی در دره گردو اشاره کرد. جشنواره کیک در یکی از رستورانهای شهر با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی و مشارکت بخش خصوصی برگزار میشود و هدف آن، ایجاد فضایی برای حضور و مشارکت عمومی شهروندان در برنامههای فرهنگی است.
محمودی ابراز داشت: بهرهبردار سینمای ستارگان نیز به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده است تا در ایام هفته فرهنگی اراک، بلیتهای سینما را با 50 درصد تخفیف در اختیار علاقهمندان قرار دهد. این اقدام در راستای تقویت مشارکت مردمی و گسترش نشاط اجتماعی در شهر انجام میشود. همچنین همایش فرهنگی و جشن مردمی در دره گردو برگزار خواهد شد که شامل برنامههای هنری، اجرای موسیقی محلی و معرفی سوغات سنتی اراک از جمله فتیر محلی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در نمایشگاه شهر پایدار با بیش از 40 نفر از فعالان بخشهای مختلف گفتوگو داشتهام. بسیاری از این افراد از فرزندان موفق شهر اراک بودند که در عرصههای ملی و بینالمللی نقشآفرینی میکنند. این موارد نشان میدهد که اراکیها در سراسر کشور حضور دارند و باید ظرفیتهای این شهر تقویت شود. این شهر، جزء معدود شهرهای کشور است که عنوان «شهر دوستدار کودک» را کسب کرده و در مسیر تبدیل شدن به «شهر دوستدار سالمند» نیز گامهای موثری برداشته است.
فرماندار شهرستان اراک نیز در این نشست گفت: میرزا تقیخان امیرکبیر، صدراعظم شجاع و خردمند ایرانزمین، بنیانگذار نظام حکمرانی نوین و گفتمان دولت - ملت در دوره سلطنت قاجار بود و نامگذاری روز 28 مهرماه به عنوان روز اراک به یمن نام این شخصیت برجسته، اقدامی شایسته و ماندگار است. امیرکبیر، فرزند خطه فراهان، در دورهای که نظام سلطانی بر کشور حاکم بود، با تکیه بر خرد، شجاعت و حکمت، مسیر اصلاحات را در پیش گرفت و جان خود را در راه آرمانهایی که داشت فدا کرد.
عبدالرضا حاجعلیبیگی به تحلیل ابعاد شخصیتی امیرکبیر و اساتید این شخصیت فرهیخته اشاره داشته و در این خصوص افزود: میرزا تقیخان امیرکبیر، تجلی فضایل قائممقام فراهانی و ادامهدهنده راه اساتید برجستهای بود که سالها پیش پایههای اندیشه اصلاحطلبی را در این خطه بنا نهاده بودند. شهادت میرزا تقیخان امیرکبیر به عنوان یک مرد بزرگ از دل تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران است. باید ابعاد شخصیتی امیرکبیر بیش از پیش به آیندگان شناسانده شود.
وی ادامه داد: شهر اراک، برخاسته از فرهنگ پیرامونی و حاصل برهمکنش تمدنها در غرب استان مرکزی است. این منطقه کهن، با وجود تحولات تاریخی و یورشهای بیگانگان، توانسته هویت خود را حفظ کرده و به کانونی برای شکلگیری اقتصاد مدرن و تحولات فرهنگی بدل شود. شکلگیری اراک در دوره گذار از زندیه به قاجاریه، نتیجه وقایعی در فراهان بزرگ بود. اراک ویژگیهای منحصربهفردی دارد و در تاریخ ایران، نمونهای کمنظیر از نوشهرهای هویتمند به شمار میرود.
فرماندار شهرستان اراک با اشاره به تلاشهای مدیریت شهری در سالهای اخیر، اظهار داشت: نامگذاری روزی به نام امیرکبیر و برگزاری هفته اراک، حاصل همت شهرداران، اعضای شورای شهر و نهادهای مختلف فرهنگی و اجرایی است که با برنامهریزی دقیق، زمینه معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر را فراهم کردهاند. باید تلاش شود تا اراک را در آیینه ملی و بینالمللی به درستی معرفی کرد و با برگزاری مراسمهای فرهنگی و تاریخی، جایگاه این شهر را ارتقاء داد.