معاونین جهاد کشاورزی فارس معرفی شدند
در احکامی جداگانه از سوی احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و معاون برنامهریزی و امور اقتصادی این سازمان معرفی شد.
به گزارش ایلنا، در آیینی که با حضور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رحیم صبور سرپرست حوزه نمایندگی ولیفقیه و سید محسن قائمی حاکم شرع این سازمان برگزار شد؛ کاووس همتی بهعنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی معرفی شد و از زحمات مجیدرضا پاکاری معاون سابق این حوزه تقدیر شد.
پاکاری از این پس بهعنوان دستیار رئیس سازمان در حوزه سرمایهگذاری فعالیت میکند.
در ادامه این آیین غلامحسین اوج فرد بهعنوان مشاور رئیس سازمان و سرپرست امور شهرستانها معرفی شد و از زحمات کاووس همتی که به مدت کوتاهی در این سمت مشغول بهکار بود، تقدیر شد.
همچنین در آیین مذکور؛ سید عباس رضوینژاد با حکمی از سوی رئیس سازمان؛ در جایگاه معاون برنامهریزی و امور اقتصادی ابقا شد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در آیین معارفه معاونین جدید با تاکید بر ضرورت جانشینپروری و شایستهسالاری، گفت: شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناسان باید با درنظرگرفتن حضور میدانی در مزارع و حمایت موثر از کشاورزان بازتعریف شود.
احد بهجت حقیقی با اشاره به فعالیت نیروهای توانمند درمجموعه جهاد کشاورزی فارس، تصریح کرد: این مجموعه نیازمند دمیدن نفسی تازه است؛ هنر مدیر آن است که نیروها را بر اساس پتانسیل و توانمندی در جایگاه مناسب قرار دهد.
وی با اشاره به وجود بیش از ۴۷۰ هزار بهرهبردار بخش کشاورزی در استان فارس، ابراز کرد: هر یک از این بهرهبرداران و خانوادههای آنان نیازمند هدایت، حمایت کارشناسان ما هستند.ین مقام مسئول با بیان اینکه نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی بایستی صورت گیرد، افزود: اگر بهرهبرداران بخش کشاورزی تولیدی نداشته باشند، وجود ما چه معنایی دارد؟
بهجت حقیقی با اشاره به اینکه ساختار نظام صنفی باید برای ارتباط قویتر با کشاورزان بازآرایی شود، اظهار کرد: اتصال کشاورزان به بازارهای صادراتی و ایجاد رقابت برای صادرات از اولویتهای مهم سازمان است.
وی با تقدیر از خدمات نیروهای باتجربه و مدیران موفق پیشین، اظهار کرد: مدیران باید از نیروهای جوان، خلاق و باانگیزه در کنار خود بهره ببرند و تفویض اختیار را در دستور کار قرار دهند.
اهمیت نقدپذیری مدیران از دیگر مواردی بود که سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به آن اشاره کرد، گفت: هر فرد در هر جایگاهی باید مسئولیت کار خود را بپذیرد و نقدهای سازنده باید با هدف اصلاح فرآیندها صورت گیرد.
همتی؛ دارای مدرک کارشناسی ارشد باغبانی و ٢٤ سال سابقه کاری است. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی پیشازاین معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام بوده است و سابقه مدیریت شهرستانهای فراشبند، خرامه، خرمبید و مرودشت را در کارنامه کاری خود دارد.
رضوینژاد نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و ٣١ سال سابقه کاری است.