به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی امروز در حاشیه بازدید دوره‌ای از رودخانه‌های روستاهای مزرعه محمودی، اسدآباد خورین و آقابابا در بخش کوهین گفت: تجربه سیل سال‌های گذشته، اهمیت بالای اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز سیلاب را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی اضافه کرد: به طوری که تجربه نشان داده، با اقدامات سریع و انجام عملیات لایروبی، بازسازی مسیرها، کانال‌ها و نیز ایجاد مسیرهای انحرافی، تاحد بسیار زیادی از بروز سیلاب و رخداد فاجعه در استان جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با بیان اینکه این گونه اقدامات پیشگیرانه باید به صورت دوره‌ای و منظم در تمام نقاط استان انجام گرفته است، گفت: غفلت و کوتاهی از جانب دستگاههای متولی در این امر، به هیچ عنوان پذیرفته و قابل توجیه نبوده و با متخلفان برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.

مهدیخانی افزود: وضعیت لایروبی رودخانه های اصلی استان نسبتا مناسب است، ولی مساله قابل طرح و مشکل ساز، مسدود بودن مسیر بعضی رودخانه های فرعی است ، به طوری که گاها مسیر رودخانه بوسیله جاده، دیوار، ساختمان، نخاله و... مسدود شده که این امر میتواند در صورت بارندگی شدید و ایجاد سیلاب ، خسارات زیادی را به بار آورد.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت آب منطقه ای متولی اصلی لایروبی و پاکسازی مسیر رودخانه هاست که باید باز گشایی مسیر رودخانه ها را با جدیت در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، دهیاران هر روستا، مدیران بحران روستا هستند که موظفند، ضمن آگاهی کامل از نقاط‌ِ سیل خیز روستا، نسبت به لایروبی و رفع خطرات احتمالی اقدام کنند.

