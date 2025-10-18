رویداد استارتاپی با موضوع سلامت و سالمندی برگزار می شود

به گزارش ایلنا، احمد رجبی با اعلام این خبر افزود: رویداد استارتاپی سلامت و سال‌مندی با هدف حمایت از ایده‌ها با ارائه راهکار‌های خلاقانه و فناورانه به نیاز‌های چندوجهی جمعیت رو‌به‌رشد سالمندان در مرکز آموزش علمی کاربردی سلامت دهکده سبز شیراز برگزار می‌شود.

رئیس اداره حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس تقدیر از نفرات و ایده‌های برتر، اهداء جوایز نقدی و اعطای گواهینامه معتبر شرکت در رویداد را از مزایای این‌رویداد برشمرد و ادامه داد: این‌رویداد در ۴ محور پایداری درآمد و مدیریت مالی سالمندان، تغذیه دوران سال‌مندی، آموزش و مهارت‌افزایی سالمندان و ورزش سالمندی، هنر و بازی درمانی (مباحث روحی و روانی و جسمی سالمندان) پیش‌بینی شده است.

رجبی اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت ایده خود از طریق مراجعه به آدرس startup. farsuast. ir تا ۱۶ آبان سال‌جاری اقدام کنند.

