۲۵ آبان در شیراز؛
رویداد استارتاپی با موضوع سلامت و سالمندی برگزار می شود
رئیس اداره حمایت از فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس از برگزاری رویداد استارتاپی با موضوع سلامت و سالمندی، روز یکشنبه ٢۵ آبان سالجاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، احمد رجبی با اعلام این خبر افزود: رویداد استارتاپی سلامت و سالمندی با هدف حمایت از ایدهها با ارائه راهکارهای خلاقانه و فناورانه به نیازهای چندوجهی جمعیت روبهرشد سالمندان در مرکز آموزش علمی کاربردی سلامت دهکده سبز شیراز برگزار میشود.
رئیس اداره حمایت از فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس تقدیر از نفرات و ایدههای برتر، اهداء جوایز نقدی و اعطای گواهینامه معتبر شرکت در رویداد را از مزایای اینرویداد برشمرد و ادامه داد: اینرویداد در ۴ محور پایداری درآمد و مدیریت مالی سالمندان، تغذیه دوران سالمندی، آموزش و مهارتافزایی سالمندان و ورزش سالمندی، هنر و بازی درمانی (مباحث روحی و روانی و جسمی سالمندان) پیشبینی شده است.
رجبی اضافه کرد: علاقهمندان میتوانند برای ثبت ایده خود از طریق مراجعه به آدرس startup. farsuast. ir تا ۱۶ آبان سالجاری اقدام کنند.