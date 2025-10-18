معاون اقتصادی استاندار قزوین:
تسهیلات و سرمایهگذاریها برای جهش گردشگری استان «هدفمند» شود
معاون اقتصادی استاندار قزوین هدفمندی تسهیلات و جذب سرمایه را کلید اصلی رشد پایدار در این حوزه دانست و گفت: در شرایط کنونی صرف هزینه و پرداخت تسهیلات بدون برنامه و هدف مشخص اثربخشی لازم را در پی نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین امروز در جلسه بررسی، پیگیری و ارائه برنامهها و اهداف حوزه میراث فرهنگی استان که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و معاونان برگزار شد، بر ضرورت هدفمندسازی سرمایهگذاریها و تسهیلات پرداختی در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای ارتقای جایگاه گردشگری تأکید کرد.
معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: ضروری است تمام سرمایهگذاریها و تسهیلات تخصیص داده شده به این بخش، با تمرکز بر تکمیل زیرساختها و پروژههای نیمهتمام با توجیه اقتصادی بالا هدایت شوند تا شاهد جهش محسوس در شاخصهای گردشگری استان باشیم.
صفیخانی معرفی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان را یک هدف راهبردی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی خواند و گفت: بحث معرفی ظرفیت های گردشگری استان نیازمند همکاری و همافزایی تمام دستگاههای اجرایی مرتبط است و این معاونت آمادگی دارد تا با تسهیل فرایندهای اداری و تخصیص منابع مورد نیاز، به تحقق این امر کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: ارائه برنامههای عملیاتی و زمانبندی شده برای تحقق این اهداف کلان اقتصادی در حوزه گردشگری ضرورت دارد.