صدور حکم سنگین برای باند بین‌المللی قاچاق سیگار در بندرعباس/ متهمان به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۱۰ سال حبس محکوم شدند
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محکومیت به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۱۰ سال حبس برای اعضای یک باند بین المللی و سازمان‌یافته قاچاق سیگار در بندرعباس خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پس از طی مراحل دادرسی در خصوص پرونده اعضای باند بین المللی قاچاق سیگار در بندرعباس، دادگاه انقلاب این شهرستان نسبت به صدور رای این پرونده اقدام نموده است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک شبکه ۱۳ نفره که به‌صورت بین‌المللی اقدام به قاچاق انواع سیگار و تنباکوی خارجی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه سیگار از جمله کالاهایِ مجاز مشروط است و ورود آن به کشور بدون رعایت تشریفات گمرکی مصداق قاچاق محسوب می شود، با اثبات این موضوع در دادگاه انقلاب بندرعباس، متهمان این پرونده به مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی سنگین محکوم شده اند.

قهرمانی تصریح کرد: مطابق حکم صادره، اعضای این باند مجموعاً به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول از متهمان، بر اساس مقررات قانونی، جزای نقدی از محل فروش اموال توقیفی و همچنین وثایق متهمان وصول می گردد و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، تا ۱۵ سال حبس جایگزین آن خواهد شد.

