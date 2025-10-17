کشف وشناسایی قاچاق ۲ میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در مازندران
سازمان اطلاعات سپاه کربلا با انجام عملیات اطلاعاتی و فنی یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق گازوئیل شمال کشور به حجم ۲ میلیون لیتر را شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی متلاشی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه کربلای مازندران، سربازان گمنام امام زمان (عجلالله تعالی فرجهالشریف) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، در ادامهی اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود راستای صیانت از سرمایههای ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، طی اقدامات اطلاعاتی و فنی یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق فرآورده های نفتی شمال کشور با حجم بیش از 2.000.000 لیتر (دومیلیون لیتر) گازوئیل متشکل از قاچاقچیان استانی و کشوری فرآورده های نفتی, فروشندگی های فرآورده های نفتی, پیمانکاران حمل فرآورده های نفتی، رانندگان حمل سوخت و پرسنل های جایگاه های سوخت شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی مورد ضربه قرار گرفتند.
اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر شناسایی و برخورد با مفسدههای کلان اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان، با جدیت و قاطعانه ادامه خواهد داشت.
هموطنان عزیز می توانند گزارشات خود را به سامانه های خبری 114 اطلاع رسانی نمایند.