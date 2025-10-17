به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه کربلای مازندران، سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، در ادامه‌ی اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، طی اقدامات اطلاعاتی و فنی یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق فرآورده های نفتی شمال کشور با حجم بیش از 2.000.000 لیتر (دومیلیون لیتر) گازوئیل متشکل از قاچاقچیان استانی و کشوری فرآورده های نفتی, فروشندگی های فرآورده های نفتی, پیمانکاران حمل فرآورده های نفتی، رانندگان حمل سوخت و پرسنل های جایگاه های سوخت شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی مورد ضربه قرار گرفتند.

اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر شناسایی و برخورد با مفسده‌های کلان اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان، با جدیت و قاطعانه ادامه خواهد داشت.

هموطنان عزیز می توانند گزارشات خود را به سامانه های خبری 114 اطلاع رسانی نمایند.

انتهای پیام/